Jahres-Bilanz: 230.447 Gartenfans auf der GARTEN TULLN

LR Eichtinger: Premiere für Adventmarkt voller Erfolg

St. Pölten (OTS/NLK) - Das ökologische Gärtnern, die Nachfrage nach ökologisch produzierten Pflanzen und Lebensmitteln sowie eine hohe Bedeutung der Lebensqualität durch den Garten gewinnen in der Bevölkerung immer mehr an Bedeutung. „230.447 Besucherinnen und Besucher im Jahr 2019 untermauern das ungebrochene Interesse am ökologischen Gärtnern. Auch die erste Auflage des Adventmarkts mit 2.024 Gästen übertraf alle Erwartungen“, so Landesrat Martin Eichtinger. „Die GARTEN TULLN ist mit ihren mehr als 65 ökologisch gepflegten Schaugärten ein beliebtes Ausflugsziel für Familien und Touristen, ein Anziehungspunkt für interessierte Gärtnerinnen und Gärtner und mit dem ,Natur im Garten‘-Kompetenzzentrum ein Hot-Spot für die Wissensvermittlung“, hielt er fest.

Ebenso freute sich Eichtinger über den Erfolg des ersten Adventmarkts auf der GARTEN TULLN: „Mit den Alpaka- und Lamaführungen durch die Schaugärten, den Bastelstationen, den regionalen Produkten und der Verpflegung mit Maroni, Waffeln und vielem mehr war die Adventmarkt-Premiere auf der GARTEN TULLN ein tolles Event für die ganze Familie.“ Die vielfach ausgezeichnete „Natur im Garten“-Erlebniswelt hat sich als Vorzeigeprojekt weit über die Grenzen Niederösterreichs hinaus etabliert. Nicht zuletzt dank der einzigen permanenten ökologischen Gartenschau Europas hat sich Niederösterreich als das ökologische Gartenland in Europa etabliert.

Das spiegelt sich nicht zuletzt in den gestiegenen Besucherzahlen aus dem benachbarten Ausland wider. „Trotz des verregneten Monats Mai und dem Hitzesommer konnten wir die Besucherzahlen des Vorjahres halten. Insbesondere die Gästezahl aus Tschechien stieg im zweistelligen Prozentbereich. Mit dem Adventmarkt und den Wagram-Wochen haben wir zudem zwei neue und gut besuchte Formate etabliert“, bilanziert Franz Gruber, Geschäftsführer der GARTEN TULLN. Auch die Schulklassen nutzen das „Natur im Garten“-Kompetenzzentrum verstärkt für einen lebendigen Unterricht. 2019 haben 6.856 Kinder und Jugendliche in Führungen, Workshops und Seminaren auf der GARTEN TULLN das Leben in und mit der Natur kennengelernt – das entspricht einer Steigerung von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die nächste Saison startet am 11. April 2020. Ab sofort, rechtzeitig vor Weihnachten, startet der Verkauf der vergünstigten Saisonkarten für die GARTEN TULLN. Die vergünstigte Saisonkarte ist unter der Telefonnummer 02272/681 88 oder unter kartenbestellung @ diegartentulln.at erhältlich.

Weitere Informationen: Natur im Garten, Hans-Peter Pressler, Telefon 0676/848 790 737, E-Mail hans-peter.pressler @ naturimgarten.at, www.diegartentulln.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse