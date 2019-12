PwC erzielt in Österreich Umsatz von 155,8 Millionen Euro

Geschäftsjahr 2018/19

Weltweiter Umsatz auf 42,4 Milliarden US-Dollar gestiegen

276.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 742 Standorten in 157 Ländern

1.241 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten in Österreich

Investition von 3 Milliarden US-Dollar weltweit in die Weiterbildung von Mitarbeitern sowie in die Entwicklung von neuen, digitalen Lösungen

Im Geschäftsjahr 2018/19 erwirtschaftete PwC weltweit einen Umsatz von 42,4 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 7 Prozent. Die Umsätze stiegen in allen Geschäftsbereichen und in den wichtigsten Märkten. Auch in Österreich verzeichnete das Netzwerk für Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtberatung sowie Unternehmensberatung mit 155,8 Millionen Euro ein Umsatzplus.



Weltweit nahm PwC im abgelaufenen Geschäftsjahr fast 70.000 neue Kolleginnen und Kollegen auf – darunter mehr als 38.000 Absolventinnen und Absolventen von Hochschulen sowie rund 27.000 erfahrene Expertinnen und Experten. Fast die Hälfte aller Personen, die zu PwC kamen, sind Frauen. Damit wuchs die globale Mitarbeiterzahl um 10 Prozent auf 276.000 Personen. In Österreich beschäftigte PwC im abgeschlossenen Geschäftsjahr 1.241 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Wien, Graz, Salzburg, Linz und Klagenfurt.



"Wir haben uns im vergangenen Jahr weiter darauf konzentriert, Vertrauen aufzubauen und unsere Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu beraten. Dank dieses Ansatzes hat sich unser Geschäft in allen wichtigen Märkten der Welt gut entwickelt“, erklärt Christine Catasta,

Senior Partner bei PwC Österreich. „Im Mittelpunkt unserer Organisation steht die Qualität unserer Arbeit. Um diese kontinuierlich zu verbessern, investieren wir in neue Geschäftsfelder und digitale Lösungen, vor allem aber in die Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf ihrem Engagement beruht unser Erfolg.“

Weltweit gute Ergebnisse

In Nord- und Südamerika stieg der Umsatz von PwC um 5 Prozent, das Wachstum in Westeuropa betrug 7 Prozent, in Mittel- und Osteuropa wuchs der Umsatz weiter stark um 10 Prozent. Im Nahen Osten und in Afrika klettere er trotz einiger schwieriger Marktbedingungen um 9 Prozent nach oben, ebenfalls um 9 Prozent stieg der Umsatz in Asien.

Wirtschaftsprüfung

Trotz des intensiven Wettbewerbs stiegen die Einnahmen aus dem Wirtschaftsprüfungsgeschäft von PwC um 5 Prozent auf 17,4 Milliarden US-Dollar. Vor allem durch den Einsatz neuer Technologien im Auditing konnte PwC im vergangenen Geschäftsjahr Kunden gewinnen. Neben der Nachfrage nach Assurance-Leistungen in etablierten Bereichen wie Governance und Compliance stieg das Interesse an neuen Dienstleistungen rund um Cybersecurity, Data and Analytics, Kryptowährung und Blockchain. Der österreichische Assurance-Umsatz lag bei 46,8 Millionen Euro.

Steuer- und Rechtsberatung

Der Bereich Steuer- und Rechtsberatung von PwC erzielte eine Umsatzsteigerung um 6 Prozent auf 10,7 Milliarden US-Dollar. Dies ist einerseits auf die sich ständig ändernden regulatorischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zurückzuführen, andererseits auf die anhaltende Komplexität der Steuersysteme. Um diese zu bewältigen, investiert PwC in Technologielösungen und neue Tools. Weltweit besonders gefragt waren im vergangenen Jahr die Dienstleistungen von People and Organisation, Legal Services sowie Tax Reporting and Strategy. Der Bereich Tax und Legal Services verzeichnete in Österreich einen Umsatz von 60,2 Millionen Euro.

Unternehmensberatung

Das Unternehmensberatungsgeschäft von PwC wuchs um 10 Prozent auf 14,4 Milliarden US-Dollar. In den vergangenen Jahren sorgte vor allem der ganzheitliche Beratungsansatz von der Strategie bis zur Umsetzung für hohe Nachfrage, insbesondere in den Bereichen Deals, Wertschöpfung und Business Transformation. Um das Geschäft weiter auszubauen, hat PwC Kooperationen mit weltweit führenden Technologieunternehmen geschlossen. Der Advisory-Umsatz in Österreich lag bei 48,8 Millionen Euro.

