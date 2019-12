Junge Männer nach Einbruch durch Bereitschaftseinheit festgenommen

Wien (OTS) - 3.12.2019, 13.00 Uhr

10., Laxenburger Straße

Zwei Zeugen verständigten am 3. Dezember 2019 um 13.00 Uhr die Polizei, da sie bemerkten, dass drei junge Männer (14, 15 und 15 Jahre alt) offensichtlich in ein Gebäude in der Laxenburger Straße eingebrochen sind. Beamte der Bereitschaftseinheit konnten die drei Staatsangehörigen der russischen Föderation nach kurzer Flucht im Nahbereich festnehmen.

