WKÖ-Scheichelbauer-Schuster: Die qualifizierten Berufe im Gewerbe werden sichtbar aufgewertet!

Gütesiegel „staatlich geprüft“ ermöglicht den Unternehmen, sich klarer am Markt zu positionieren

Wien (OTS) - „Für unsere qualifizierten Berufe im Gewerbe bedeutet das neue staatliche Gütesiegel eine Aufwertung, die wir begrüßen. Die unternehmerische Qualifikation, die durch die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung belegt ist, wird durch das Gütesiegel nach außen sichtbar gemacht. Damit wird deutlich, wie hoch das Qualifikationsniveau einer Vielzahl unserer Betriebe ist“, sagt Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk.

„Gerade im Gewerbe und Handwerk sind qualifizierte Betriebe der Motor für die wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum und Garant für die Ausbildung der Fachkräfte von morgen. Die qualifizierten Betriebe sichern somit Arbeits- und Ausbildungsplätze und damit den Wohlstand in den Regionen. Die Zukunft unserer Unternehmen liegt daher in der Qualifikation unserer Unternehmerinnen und Unternehmer. Ziel ist es, Österreich zum Benchmark für UnternehmerInnen-Qualifikation zu machen. Die Marke „Austria“ darf nicht nur für beste Produkt- und Dienstleistungsqualität, sondern muss auch für beste UnternehmerInnen-Qualifikation stehen. Das bereits bestehende staatliche Gütesiegel „Meisterbetrieb“ für Handwerke und das neue staatliche Gütesiegel „staatlich geprüft“ für Betriebe mit Befähigungsprüfung sind die äußeren Zeichen für die hohe Qualifikation unserer Unternehmerinnen und Unternehmer“, unterstreicht die Obfrau der mitgliederstärksten Bundessparte in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Unternehmerische Qualifikation untrennbar mit dem Qualitätsanspruch für Produkte und Dienstleistungen verbunden

„Die Konsumentinnen und Konsumenten können sich auf ein hohes Qualifikationsniveau bei der Leistungserbringung verlassen – eine Art „vorbeugender“ Konsumentenschutz. Davon profitieren die Konsumentinnen und Konsumenten und das neue Siegel sorgt für mehr Transparenz im Wettbewerb. Gerade weil unsere Meisterbetriebe mit dem seit 2009 bestehenden staatlichen Gütesiegel `Meisterbetrieb´ ausgezeichnete Erfahrung gemacht haben, bin ich davon überzeugt, dass auch das neue Gütesiegel ´staatlich geprüft´ von den Betrieben in hohem Maß angenommen wird, denn es ist Qualifikationsnachweis und Auszeichnung zugleich“, so Scheichelbauer-Schuster abschließend. (PWK583/us)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center DMC

Wirtschaftskammer Österreich

T 05 90 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe