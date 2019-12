Bio-Festessen für 1.000 obdachlose Menschen

dm Weihnachtsaktion

Salzburg/Wals (OTS) - Nicht alle haben so viel Glück, dass sie zu Weihnachten vor einem geschmückten Christbaum und schönen Geschenken stehen können. Für viele Menschen ist allein eine warme Mahlzeit in den kalten Wintermonaten etwas Besonderes: „Nicht nur in der Weihnachtszeit wird oft auf jene Menschen vergessen, die es in unserer Gesellschaft schwer haben. Wir möchten einen Beitrag leisten, dass 1.000 Menschen nicht nur satt werden, sondern einen festlichen und stimmungsvollen Abend mit einem Drei-Gänge-Menü aus hochwertigen biologischen Zutaten verbringen“, erklärt Harald Bauer, dm Geschäftsführer Ressort Marketing und Einkauf. dm drogerie markt stellt dafür Produkte aus dem eigenen Bio-Sortiment sowie Dekoration zur Verfügung.

Die darüber hinaus noch benötigten Festmahl-Zutaten Fleisch, Gemüse und Milchprodukte, werden durch Spenden von dm Kunden finanziert. Der Bio-Verband BIO AUSTRIA kümmert sich um die Organisation und Lieferung der Bio-Lebensmittel. Die Produkte stammen von BIO AUSTRIA-Biobäuerinnen und Biobauern aus der jeweiligen Region der verschiedenen Wärmestuben und Notschlafstellen. „Es ist uns ein Anliegen, im Rahmen dieser Initiative von dm dazu beizutragen, Menschen, die es im Leben schwer haben, in der Adventszeit ein Festmahl aus Bio-Zutaten bieten zu können. Wir hoffen, so einen kleinen Anteil zu einem friedvollen, wärmenden und genussreichen Weihnachtsfest leisten zu können“, sagt Gertraud Grabmann, Obfrau von BIO AUSTRIA.



Tatkräftige Unterstützung durch dm Mitarbeiter

Die weihnachtlichen Festessen werden in über 25 Wärmestuben und Notschlafstellen in ganz Österreich zubereitet. Unterstützung in Sachen Vorbereitungen, kochen und dekorieren gibt es dabei von dm Mitarbeitern, die in der Vorweihnachtszeit ihren mehr vom leben tag einsetzen. Dabei handelt es sich um einen zusätzlichen Urlaubstag, an dem jeder dm Mitarbeiter die Möglichkeit hat, sich für einen guten Zweck zu engagieren.

Anhänger als Dank für Spende

Kunden können die Festessen in allen österreichischen Filialen mit einer Spende in der Höhe von fünf Euro unterstützen. Als kleines Dankeschön gibt es Deko-Anhänger (so lange der Vorrat reicht), die im Auftrag der Sozialeinrichtung Laube von psychisch beeinträchtigten Menschen produziert wurden. Übersteigen die Spendengelder jenen Betrag, der für die Finanzierung der Lebensmittel von BIO AUSTRIA benötigt wird, werden die Einrichtungen für obdachlose Menschen damit auch während des Jahres unterstützt.

