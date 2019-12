Baustart für Mixed-Use-Wohnbauprojekt von INVESTER und UBM in Wien Meidling

Neues Mixed-Use Wohnbauprojekt in der Pohlgasse schafft 121 freifinanzierte Mietwohnungen und rund 1.900 Quadratmeter Retailfläche - Fertigstellung bis Mitte 2021 geplant

Mit dem Wohnbauprojekt Pohlgasse schaffen wir es durch intelligente Verdichtung das Potenzial des Standortes vollständig auszuschöpfen und versorgen den aufstrebenden Bezirk Meidling mit hochwertigem Wohnraum. Wir freuen uns das Projekt gemeinsam mit UBM Österreich in Angriff zu nehmen und sind zuversichtlich das Projekt in zwei Jahren fertig zu stellen. Michael Klement, CEO von INVESTER

Ein gelungenes Projekt in einer attraktiven Lage gibt uns Gelegenheit, an weitere Entwicklungen im Rahmen dieser funktionierenden Partnerschaft zu denken. DI Gerald Beck MRICS, Geschäftsführer von UBM Österreich

Wien (OTS) - Das Wiener Immobilienunternehmen INVESTER United Benefits und der international tätige Immobilienentwickler UBM Development AG mit Hauptsitz in Wien, vereinen ihre Expertise in der Assetklasse Wohnen beim Joint-Venture Projekt „Pohlgasse 26“. Die Immobilie befindet sich im 12. Wiener Gemeindebezirk und vereint als Mixed-Use Projekt Wohnnutz- mit Retailfläche auf insgesamt rund 6.500 Quadratmetern. Nach Fertigstellung des Projektes Mitte 2021 wird die „Pohlgasse 26“ rund 4.600 Quadratmeter effizienten Wohnraum im Südwesten Wiens bereitstellen. Die insgesamt 121 freifinanzierten Mietwohnungen werden großteils 1-3 Zimmer-Wohnungen, mit einer Größe zwischen 30 und 70 Quadratmetern umfassen und allesamt über Loggia, Balkon oder Dachterrasse verfügen. Herzstück des Gebäudes wird ein großer begrünter Innenhof samt Kinderspielplatz und direkt angrenzenden Gartenwohnungen mit über 4m Raumhöhe sein.



Im Erdgeschoß des Gebäudes entstehen 1.900 Quadratmeter Gewerbefläche. Hier ist es den Entwicklern gelungen den Lebensmittelhändler Merkur weiterhin als Ankermieter zu halten. Realisiert wird das Projekt von der Baufirma Dywidag - Dyckerhoff & Widmann GesmbH. Für das die Ausführungsplanung zeichnet Alexander Katzkow & Partner ZT GmbH verantwortlich.



Michael Klement, CEO von INVESTER: „Mit dem Wohnbauprojekt Pohlgasse schaffen wir es durch intelligente Verdichtung das Potenzial des Standortes vollständig auszuschöpfen und versorgen den aufstrebenden Bezirk Meidling mit hochwertigem Wohnraum. Wir freuen uns das Projekt gemeinsam mit UBM Österreich in Angriff zu nehmen und sind zuversichtlich das Projekt in zwei Jahren fertig zu stellen.“



DI Gerald Beck MRICS, Geschäftsführer von UBM Österreich: „Ein gelungenes Projekt in einer attraktiven Lage gibt uns Gelegenheit, an weitere Entwicklungen im Rahmen dieser funktionierenden Partnerschaft zu denken.“



Wohnen zwischen Schlosspark und Einkaufsstraße mit Nahversorgung direkt im Haus

Das Wohnbauprojekt „Pohlgasse 26“ zeichnet sich durch seine exzellente Lage und gute Infrastruktur in direkter Umgebung aus. Die Meidlinger Hauptstraße, die fünftgrößte Einkaufsstraße Wiens, verläuft nur wenige Parallelstraßen weiter und bietet Gelegenheit zum Shoppen und Flanieren. Das Projekt liegt fünf Gehminuten vom Bahnhof Meidling entfernt, einer der zentralen Zugverkehrsknotenpunkte in Wien. Auch die U-Bahnstationen U4 Meidlinger Hauptstraße und U6 Niederhofstraße sind fußläufig bestens erreichbar. Nur zehn Gehminuten entfernt, befindet sich mit dem Schönbrunner Schlosspark eines der beliebtesten Erholungsgebiete in Wien. Unter dem Gebäude ensteht darüber hinaus eine Tiefgarage mit 46 Stellplätzen.

Rückfragen & Kontakt:

INVESTER United Benefits GmbH

Julia Nalepka, BA

Head of Marketing & Communications

Tel.: +43 664 80 533 218

E-Mail: j.nalepka @ invester.at



UBM Development Österreich GmbH

Mag. (FH) Katharina Rathammer

Head of Marketing & Communications

Tel.: +43 664 626 3830

E-Mail: presse @ ubm-development.com