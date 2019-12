Auslauf- oder Zukunftsmodell? Die Top 5-Gründe für eine starke Sozialpartnerschaft

Linz (OTS) - In Österreich wurden Sozial-, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik lange Zeit von den Sozialpartnern mitgestaltet. Für gegensätzliche Interessen zwischen Arbeitgebern/-innen und Arbeitnehmern/-innen wurden im Dialog meist Lösungen gefunden. Ergebnis der Sozialpartnerschaft waren stetiger gesellschaftlicher Fortschritt und eine stabile Wirtschaftsentwicklung.

Bei der Pressekonferenz am Montag, 9. Dezember 2019, um 11 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 , wollen wir Sie über Angriffe auf das Erfolgsmodell Sozialpartnerschaft in jüngster Vergangenheit sowie über die Wichtigkeit ihres Fortbestands informieren.

Unter dem Titel Auslauf- oder Zukunftsmodell? Die Top 5-Gründe für eine starke Sozialpartnerschaft stehen als Gesprächspartner AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer sowie der Politikwissenschafter und Professor (i.R.) der Universität Wien, Univ.-Prof. Dr. Emmerich Tálos , zur Verfügung.

Datum: 09.12.2019, 11:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, 5. Stock, Seminarraum 3

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

