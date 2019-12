Start in die neue Wintersaison: Skigebiet STUHLECK öffnet am Sa, 7. Dezember 2019

Stuhleck (OTS) - Die Temperaturen und Schneefälle der letzten Tagen machen es möglich, dass das größte und modernste Skigebiet im Osten Österreichs, das Skigebiet Stuhleck, am Samstag, dem 07. Dezember 2019 mit dem Liftbetrieb im Bereich Weißenelf und Steinbachalm startet. Die Stuhleckbahn wird zunächst als Zubringerlift in Betrieb sein. Für den Skibetrieb geöffnet werden die Pisten Nr. 10, 10a, 1 und 12. Betriebszeiten: 08:30 - 16:00 Uhr. Infos zu den Pisten und Liften finden Sie hier. Auch die Gastronomie, u.a. das Panoramarestaurant W11 mit der neuen Snowlounge, lädt die Skifans zum gemütlichen Verweilen ein. Am Samstag findet ab 14.00 Uhr auch der Adventmarkt vor dem W11 statt.

Alle Infos zum Skigebiet finden Sie unter: Basisinformation oder Schneetelefon: +43-3853-333



AVISO: Von 12. bis 15. Dezember 2019 findet das offizielle Skiopening mit Promiskirennen, Familienskifest und vielen Aktionen statt.

