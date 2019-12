Advent auf der Seiser Alm

Wer dem Vorweihnachtsstress entgehen will, findet im Seiser Alm Hotel Urthaler den perfekten Ort für ruhige Stunden. Zahlreiche Events stimmen auf die bevorstehenden Feiertage ein.

Jetzt in der Vorweihnachtszeit sind viele Gäste hier, die kurz aus der Hektik aussteigen wollen. Sie genießen es, durch den Schnee zu wandern, die Kraft der Natur zu spüren und Energie zu tanken Barbara Urthaler

Seiser Alm (OTS) - Im Fünf-Sterne-Haus Urthaler auf der Seiser Alm geht es ruhig zu, auch wenn das Hotel die ganze Wintersaison über so gut wie ausgebucht ist. „Jetzt in der Vorweihnachtszeit sind viele Gäste hier, die kurz aus der Hektik aussteigen wollen. Sie genießen es, durch den Schnee zu wandern, die Kraft der Natur zu spüren und Energie zu tanken“ , erklärt Barbara Urthaler, Gastgeberin im Haus Urthaler. Zur Ruhe kommen statt Action. Besinnlichkeit statt Vorweihnachtsstress.

Besinnliches Event-Programm

Um auf Weihnachten einzustimmen, warten die Dolomitenorte im Dezember mit einer Reihe von Events auf. Im Rahmen der 14. Kastelruther Bergweihnacht können Gäste traditionelle Gerichte verkosten, lokale Weihnachtsbräuche erleben und vorweihnachtlichen Weisen lauschen. Einer der Höhepunkte: der traditionelle Krampuslauf am 7. Dezember. Am 13. Dezember kommen außerdem Fans der Kastelruther Spatzen auf ihre Kosten. Sie spielen in Kastelruth ihre schönsten Weihnachtslieder.

Lyrik- und Literaturliebhabern sei die Ausstellung in der Bibliothek in Völs am Schlern empfohlen. Dort wird an Norbert C. Kaser erinnert. Noch zu sehen bis zum 31. Dezember.

Die Seiser Alm Hotels

Mit Blick auf die Dolomiten liegt das Hotel Seiser Alm Urthaler – designed by nature mitten auf der größten Hochalm Europas und ist im Winter perfekter Ausgangspunkt für Skifahrer und Langläufer, im Sommer für Bergsteiger und Wanderer. Ein Highlight ist neben der außergewöhnlichen Lage direkt an Loipen und Wanderwegen der Wellnessbereich „Antermoia“ auf zwei Etagen mit einem Panorama-Hallenbad aus Edelstahl mit Freibecken, Sauna, Dampfbädern und Ruheräumen zum Entspannen. Hinter dem Haus erstreckt sich ein Garten mit Teichen, Wiesen, einem Alpenmeditationsgarten und einem Kneippparcours. Die Küche bietet feinste regionale und internationale Speisen auf hohem Niveau, Weinfreunde finden so manche Rarität im Weinkeller „Ciulé“.

Zum Urthaler gehört das 3-Sterne-Hotel Seiser Alm Plaza, ein Sporthotel mit gemütlichem Südtiroler Charme mit Saunabereich, hauseigenem Golfplatz und Hotelbar.

Das Urthaler – ein Musterbeispiel an Nachhaltigkeit

Das Seiser Alm Hotel Urthaler eröffnete im Jahr 2002 als erstes Holzhotel der Alpen. Der Slogan „designed by nature“ ist Programm: Die Wände, Decken und Böden der Zimmer und Suiten sind aus komplett aus Fichten- und Lärchenholz, nur hinter einigen Lehmelementen verbirgt sich die Heizung. Auf chemische Stoffe haben die Planer ganz bewusst verzichtet. Keine chemischen Anstriche, kein Leim, keine Metallnägel. Die massiven Holzwände sind mit Holzdübel verschraubt.

Das Urthaler ist nach dem so genannten Holz 100-Standard erbaut. Dabei handelt es sich um eine Bauweise, die auf altem Wissen und Handwerk fußt. Als Baustoff dient ausschließlich „Mondholz“– geerntet zum genau richtigen Zeitpunkt. Dadurch ist es so widerstandsfähig, dass es unbehandelt verbaut werden kann.

