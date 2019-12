AVISO 4.12.: Spatenstich für neue Polizeiinspektion am Praterstern mit Bürgermeister Michael Ludwig

Wien (OTS/RK) - Morgen, Mittwoch, am 4. Dezember, starten die Bauarbeiten für die neue Polizeiinspektion am Praterstern mit dem feierlichen Spatenstich. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä und Landespolizeivizepräsident Michael Lepuschitz stellen die Pläne bei einem Mediengespräch vor: Beginn ist um 9 Uhr bei der ÖBB-Infrastruktur AG (2., Praterstern 3, Foyer). Anschließend gibt es eine Foto-Möglichkeit am Bahnhofsvorplatz.

