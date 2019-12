Amtshaus Hietzing: „Klassisch – Romantisch – Virtuos“

Wien (OTS/RK) - Veronika Kaiser (Sopran) und das „Zemlinsky Ensemble Wien“ verwöhnen ihre geneigte Zuhörerschaft am Donnerstag, 5. Dezember, ab 19.30 Uhr, mit einem melodischen Cocktail im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3). Meisterlich dargeboten werden Kompositionen von Mozart, Schubert, Zemlinsky und anderen Tondichtern. Die Veranstaltung aus der Reihe „Soiree in Hietzing“ steht unter der Devise „Klassisch – Romantisch - Virtuos“. Als Moderator führt Dieter Bock durch den Abend. Ausgerichtet wird das Konzert durch die Agentur „Bock’s Music Shop“. Der Eintrittspreis beträgt 18 Euro (Studierende: 12 Euro). Auskünfte sowie Reservierungen: Telefon 0699/11 52 07 76 und E-Mail office@bocksmusicshop.at. Das Konzert wird seitens des Bezirks unterstützt. Über sonstige Kultur-Termine im Amtsgebäude am Hietzinger Kai 1-3 informiert das Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing: Telefon 4000/13 115, E-Mail post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Sopranistin Veronika Kaiser: www.kaiserindernacht.at/

Musikgruppe „Zemlinsky Ensemble Wien“: http://zemlinskyensemble.at/

Agentur „Bock’s Music Shop“: www.bocksmusicshop.at

Kulturelle Aktivitäten im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

