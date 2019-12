Bachelor Info Day an der IMC FH Krems am 12. Dezember

17 Studiengänge & ein Tag voller Highlights

Krems (OTS) - Ein Pflichttermin für alle, die das passende Studium suchen: Am Donnerstag, dem 12. Dezember informiert die IMC FH Krems über ihre Bachelor-Studiengänge. Kurzvorträge, Labor-Besichtigungen, persönliche Beratung: So fällt die Studienwahl einfacher. Insgesamt präsentieren sich 17 Bachelor-Studiengänge aus Wirtschaft, Digitalisierung & Technik, Gesundheit und Life Sciences – darunter auch neue Studiengänge wie Applied Chemistry oder Informatics. Studierende und Lehrende erzählen vom Studienalltag, dem Leben in Krems und den Möglichkeiten, die der Wissenschaftsstandort bietet.

Online-Bewerbung gestartet

Das Team der Fachhochschule gibt vor Ort wertvolle Tipps, wie man sich bewirbt. Die Online-Anmeldung für das Studienjahr 2020/21 ist seit Dezember geöffnet. Neben den 17 Bachelor-Studiengängen kann man sich auch schon für die Master-Studiengänge und Lehrgänge bewerben.

Programm Highlights am Bacheor Info Day

Ab ins Applied Chemistry-Labor: Studiengangsleiter Uwe Rinner erklärt, wie leuchtende Farbstoffe bei der Aufklärung von Verbrechen helfen oder Pflanzen-Duftstoffe zu Parfum werden. Besucherinnen und Besucher können Färbeprozesse mit Indigo üben, Reagenzgläser versilbern und mit den Lehrenden umweltrelevante Fragen diskutieren.

Virtual Reality am Krankenbett: Der Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege zeigt, wie Virtual Reality-Technologien aus Amerika die Patienten-Arbeit revolutionieren können.

Informatics: Time for „Infinities“. So nennt Studiengangsleiter Deepak Dhungana seine Studierenden in diesem neuen technischen Studiengang. Weil sie unendlich viele berufliche Möglichkeiten erwarten. Am Bachelor Info Day erzählen sie davon und von ihrem ersten Semester an der IMC FH Krems.

Eines der modernsten Virtual Reality-Labors Europas: Die IMC FH Krems öffnet das Omnideck im sogenannten „eVRLab“. Das ist ein in Österreich einmaliges rundes „Laufband“ zur physischen Bewegung im virtuellen Raum. Besucherinnen und Besucher können zum Beispiel in die menschliche Anatomie eintauchen oder ein Virtual Reality- Museum erkunden.

Bachelor Info Day

Datum: 12. Dezember 2019 / 14.00 – 17.30 Uhr

Ort: IMC FH Krems, Am Campus Krems, Trakt G.1 - 3500 Krems an der Donau

Mehr Infos zum Programm: https://www.fh-krems.ac.at/lps/bachelor-info-day/

