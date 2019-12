21. Bezirk: Talente-Konzert und „Klassik Cool“-Matinee

Wien (OTS/RK) - Begabte Schülerinnen und Schüler der Violinistin und Musikpädagogin Arna Isabel Meyer stellen am Donnerstag, 5. Dezember, bei einem Konzertabend im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) ab 18.00 Uhr ihr großes Können auf der Geige unter Beweis. Der Eintritt zum Auftritt der Talente ist gratis. Das Publikum kann Spenden geben. Am Samstag, 7. Dezember, organisiert der Kultur-Verein „grossundklein“ im Festsaal des Museums eine Musikmatinee für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren: In der erfolgreichen Serie „Klassik Cool!“ gelangt das Werk „Der verlorene Handschuh“ zur Aufführung. Erzählungen und melodiöse Darbietungen (Flöten und Klavier) in märchenhafter Form betreffen „Freundschaft, Teilen und Zusammenhalt“. Kartenpreise: 9 Euro für Kinder und 11 Euro für Begleitpersonen. Um 10.00 Uhr startet das Vorprogramm. Das Hauptprogramm geht um 10.30 Uhr los und hat eine Dauer von 45 Minuten. Info und Reservierung: Telefon 0660/581 33 96 bzw. E-Mail office@klassikcool.at.

Der auf ehrenamtlicher Basis engagierte Bezirkshistoriker und Museumsleiter Ferdinand Lesmeister sorgt für die Koordination vielfältiger Kultur-Termine im Festsaal im „Mautner Schlössl“. Anfragen dazu beantwortet der Museumsverantwortliche unter der Rufnummer 0664/55 66 973. Außerdem ist der Museumschef via E-Mail erreichbar: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Geigerin und Pädagogin Arna Isabel Meyer: www.violinunterricht.at/ueber_mich.html

Kultur-Verein „grossundklein“: http://grossundklein.info/Veranstaltung/

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Projekte im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

