Ehrenzeichen des Landes Kärnten an SPA-Experten Harald Kitz verliehen

Große Ehre für Harald Kitz - Landeshauptmann Peter Kaiser zeichnet ihn für seine Verdienste als Komponist von SPA-Lösungen für die Wellnesshotellerie aus

Klagenfurt/Wien (OTS) - "Harald Kitz hat sich im Laufe der Jahre unter anderem als Heilmethodenentwickler einen Namen gemacht. Mein neuer Titel für ihn lautet daher Therapie-Prophylaktiker", stellte Landeshauptmann Peter Kaiser in seiner Laudatio fest. Dabei verwies Kaiser auch auf andere Auszeichnungen, die Kitz bisher erhalten hat, etwa die von Papst Franziskus, der ihn bei einer Audienz in Rom im heurigen Jahr zum Weltwasserbotschafter ernannte. "Mit der Verleihung des Ehrenzeichens sind Sie ab heute auch ein Botschafter des Landes und ihrer Heimatgemeinde“, erklärte der Kärntner Landeshauptmann.



Klangkörper Mensch

"Wir begreifen den Mensch als Klangkörper, den wir mit unseren Methoden 'nachstimmen', damit er wieder bestens gestimmt, mit voller Energie strahlen kann", erklärt Harald Kitz seinen umfassenden Zugang. "Uns geht es darum, dass unsere SPA-Lösungen den Menschen die Möglichkeit geben, über ihre Gedanken, ihre Worte und ihre Haltung, einen Mehrwert aus unseren Behandlungen mitzunehmen", betont der aus Brückl in Kärnten stammende, in Wien lebende Musiker und Therapeut, der als Wasserexperte gilt und als Coach und Unternehmensberater tätig ist. "Zusätzlich zu gezielten Behandlungen ist es entscheidend, dass man sich selbst, bewusst und regelmäßig, mit seinem Klang-Körper auseinandersetzt", betont Kitz.



Mit Violinenspielerin zur Verleihung des Ehrenzeichens

Um dem Mensch als Klangkörper Gestalt zu geben, brachte der SPA-Experte, zusätzlich zu seiner Lebenspartnerin Kristina, auch die Violinenspielerin Deniza Liebhauser mit zum Festakt. So verlieh Landeshauptmann Peter Kaiser das Ehrenzeichen des Landes Kärnten an Harald Kitz zu berührenden Geigenklängen. "Mit der Violine ist es wie mit dem Körper. Nur wenn man sie immer wieder nachstimmt, wird sie in ihrer ganzen Pracht und Kraft erklingen", zieht der in Wien lebende Kärntner eine Parallele zwischen der Violine und dem menschlichen Körper. "Bei einem Instrument ist es selbstverständlich, dass man lernen und wissen muss, wie man es stimmt. Beim Körper sollte das genauso sein - dieses Bewusstsein vermitteln wir", beschreibt Harald Kitz seine SPA-Philosophie.





Rückfragen & Kontakt:

haki® klarer kopf - klarer weg

Harald Kitz, Geschäftsführer

Höhenweg 10 | 9371 Brückl | Austria | Tel: +43 664 350 33 16 | office @ haki.cc | www.haki.cc