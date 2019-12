Mews akquiriert Winner Hotel Software und ermöglicht es damit dem größten Reservierungssystem in Belgien, seinen Kunden Cloud-Funktionen anzubieten

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Mews, das am schnellsten wachsende SaaS Reservierungssystem (PMS) für Hotels und Hostels, hat den größten in Belgien ansässigen Softwareanbieter Winner Hotel Software erworben.

Die strategische Partnerschaft zwischen zwei führenden Reservierungssystemen wird die Reichweite von Mews erweitern, um sich als die am schnellsten wachsende PMS-Lösung der Welt zu positionieren.

Durch den Deal haben Kunden von Planet Winner, einer unternehmenseigenen, maßgeschneiderten Plattform mit mehr als zwei Jahrzehnten Tradition im Dienste der Hotelbranche, Zugang zu cloud-basierten Funktionen, mit denen sie von überall aus auf ihr PMS zugreifen können.

Mews wurde 2012 gegründet und möchte das Kundenerlebnis für Hotelgäste modernisieren, indem es Hoteliers eine Software-Infrastruktur zur Verfügung stellt, um ein offenes Netzwerk an Systemen und Integrationen zu unterstützen. Zu den digitalen Funktionen gehören eine vollständig integrierte Zahlungslösung, die erste Online-Suite zum Ein- und Auschecken, die branchenweit erste wirklich offene API sowie ein Marktplatz mit mehr als 300 Integrationen.

Die Eigentümer von Planet Winner, Ria de Temmerman und Dirk Leysen, äußerten sich wie folgt: "Wir glauben, dass wir mit dem System von Mews unseren Kunden dabei helfen können, hochmoderne PMS-Technologie der nächsten Generation zu nutzen, und dass unser 25-jähriges Wissen und unsere Erfahrung zum Wachstum und Erfolg von Mews beitragen können."

Matthijs Welle, CEO von Mews, sagte: "Wir heißen die Gründer von Planet Winner und das kundenorientierte Team in unserer Familie willkommen. Sie werden uns dabei helfen, unseren Kunden eine hervorragende, zukunftssichere Lösung zu bieten und eine neue Ära im Gastgewerbe in den Benelux-Ländern einzuläuten.

Wir von Mews bringen vollen Einsatz dafür, positiven Wandel in der Branche zu erzielen, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem so erfahrenen Anbieter."

Über Mews

Der Hauptsitz von Mews befindet sich in Amsterdam und das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in 10 Ländern auf der ganzen Welt. Der Anbieter des cloud-basierten Reservierungssystems (PMS) stellt Hoteliers Software zur Unternehmensverwaltung zur Verfügung. Mews ermöglicht durch Vereinfachung und Automatisierung in der Hotellerie einen hervorragenden Service. Hoteliers können sich auf die Schaffung erstklassiger Kundenerlebnisse konzentrieren, statt sich mit administrativen Aufgaben befassen zu müssen. Mews stellt Lösungen für Hotels und Hostels auf der ganzen Welt zur Verfügung, u. a. für Accor Hotels, Tsogo Sun, Generator Hostels und Jo & Joe.

Über Winner Hotel Software

Das PMS-System von Planet Winner wird in mehr als 300 Hotels in Europa und darüber hinaus eingesetzt. Winner verfügt über Module zur Buchungsverwaltung, Channel Managern, Kasse (EPOS), Konferenzen und Banketts, Inventarkontrolle und viele Schnittstellen zu anderen Systemen. Durch die Automatisierung manueller Prozesse und die einzigartige Benutzerfreundlichkeit können Hotels effizienter arbeiten und ihren Kunden mehr Zeit widmen. Eine umfangreiche Zusammenstellung klarer Berichte und Analysetools gibt Hotels in Echtzeit Aufschluss über Belegung, Umsatz, Marktanalyse, Trends, Online-Verkäufe usw. Unverzichtbare Informationen für die tägliche Unternehmensführung.

