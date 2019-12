Tag des Ehrenamts: Volkshilfe NÖ sagt Danke

In allen Bezirken Niederösterreichs engagieren sich VolkshelferInnen für die gute Sache. Herzlichen Dank!

Wiener Neustadt (OTS) - Derzeit sagen über 1.000 NiederösterreicherInnen Ja, ich tu was! und arbeiten in einem Freiwilligen-Projekt der Volkshilfe Niederösterreich mit oder engagieren Sie sich ehrenamtlich im Bezirks- oder Regionalverein.

Seit 1986 wird alljährlich am 5. Dezember der internationale Tag des Ehrenamtes gefeiert. Die Volkshilfe Niederösterreich nimmt dieses Datum zum Anlass, um sich bei allen ehrenamtlichen FunktionärInnen und freiwilligen HelferInnen zu bedanken.

Seit über 70 Jahren verfolgen die VolkshelferInnen in Niederösterreich die Philosophie der GründerInnen, nämlich Menschen in Not zu helfen. Zu Beginn stand die Bekämpfung der Kriegsauswirkungen wie Hungersnot und schlechte Gesundheitsversorgung im Mittelpunkt.

„Die Zeiten mögen sich geändert haben, aber nach wie vor gibt es Menschen, die der Hilfe und Unterstützung der Volkshilfe Niederösterreich bedürfen“, hält der Präsident der Volkshilfe Niederösterreich Prof. Ewald Sacher fest. Arbeitslosigkeit und Armutsgefährdung betreffen zahlreiche Menschen. Am stärksten betroffen sind Kinder und Jugendliche, die ganz besonders unter den Auswirkungen von Armut und Ausgrenzung zu leiden haben.

Aufgrund der Vereinsstruktur und zahlreicher ehrenamtlicher FunktionärInnen in allen Bezirken Niederösterreichs kann eine rasche und unbürokratische Hilfestellung gewährleistet werden. „Die rund 6.000 zahlenden Mitglieder der Volkshilfe Niederösterreich unterstützen diese Hilfestellung mit ihrem jährlichen Beitrag“, so Geschäftsführer KommR Mag. (FH) Gregor Tomschizek.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Möglichkeiten, in der Volkshilfe Niederösterreich freiwillig aktiv zu werden. Dies reicht von der freiwilligen Mitarbeit in Kinderhäusern und in den Reparatur Cafés über Sozialombudsleute und Besuchsdienst bis hin zu Essen auf Rädern und Pflegebettenverleih. Das Freiwilligen-Management fungiert dabei als erste Anlaufstelle für interessierte Freiwillige.

„Alle diese Angebote können nur deshalb entstehen und weitergeführt werden, weil es Menschen gibt, die ihre Zeit völlig unentgeltlich in den Dienst einer guten Sache stellen“, ist Freiwilligen-Managerin Mag. Bettina Lanzenberger überzeugt, „dafür und für die vielen ehrenamtlich und freiwillig geleisteten Stunden sagt die Volkshilfe Niederösterreich ein aufrichtiges und herzliches Danke!“

Weitere Informationen zu den Möglichkeiten freiwilligen Engagements innerhalb der Volkshilfe Niederösterreich sind auf www.noe-volkshilfe.at/aktiv/mitarbeiten/ zu finden.

