Härtetest für Österreichs Hotellerie

Wer sind die Keyplayer in Österreichs Hotellerie und welche von ihnen sind die erfolgreichsten?

Wien (OTS) - Antworten darauf liefert die in erstmalig erschienene Dokumentation T.A.I. Analytics powered by Prodinger. Anhand der Jahresabschlüsse und Lageberichte von über 100 österreichischen Hotelunternehmen wurden jeweils die Top-10 von 17 verschiedenen Kennzahlen ermittelt und namentlich angeführt, getrennt nach Ferien- und Stadthotellerie.

Wer sind die Keyplayer in Österreichs Hotellerie?

Welche von ihnen sind die erfolgreichsten?

Worin unterscheiden sich die Kennzahlen von Stadt- und Ferienhotellerie?

Und anhand welcher Benchmarkzahlen können Hoteliers feststellen, wo der eigene Betrieb im Vergleich zu anderen steht?

T.A.I. Analytics powered by Prodinger liefert außerdem einen Überblick der Entwicklungen von Stadt- und Ferienhotellerie, angefangen von 2017 bis hin zu einer ersten Analyse des Sommers 2019.



Ergänzend dazu gibt es eine detaillierte Auflistung über die führenden Hotelunternehmen, von „A“ wie Albrecht Hotels bis „Z“ wie den Hotel Zoo der Austria Trend Hotels, alles zusammen knapp 600 Standorte, mit Informationen über Zimmeranzahl, Umsatz, Wellness- und Seminarflächen, Eigentümer, Vorstände und Geschäftsführer etc.



Die Dokumentation wie T.A.I. Analytics powered by Prodinger ist ein Muss für alle, die sich intensiv mit Österreichs Tourismus beschäftigen und ab sofort erhältlich unter analytics@tai.at oder tourismusberatung@prodinger.at

T.A.I. Analytics powered by Prodinger

Daten der 600 größten Hotelunternehmen Österreichs

Kennzahlen-Analyse von 100 Jahresabschlüssen (über 250 Hotels mit zusammen mehr als 1,5 Mrd. Euro Umsatz)

Ranking der erfolgreichsten Unternehmen

Benchmark-Analysen

152 Seiten

Preis:

460,- € inkl. 10% MWSt. (Hardcopy, Postversand)

380,- € inkl. 10% MWSt. für T.A.I.-Abonnenten sowie Kunden der Prodinger Tourismusberatung

T.A.I. Analytics powered by Prodinger Mehr Infos und Bestellung

Rückfragen & Kontakt:

Christopher Norden

Chefredakteur T.A.I.

Tel.: +43 1 588 81 61

norden @ tai.at

www.tai.at



Thomas Reisenzahn

Geschäftsführung Prodinger Tourismusberatung

Tel.: +43 1 890 730 9

t.reisenzahn @ prodinger.at

www.prodinger-tourismusberatung.at