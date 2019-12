Systemics bestätigt: A1 hat das beste Netz in Österreich

Wien (OTS) - Bei dem heute von der Systemics Group veröffentlichten Netztest hat sich A1 ein weiteres Mal durchgesetzt. Insbesondere auf den Straßen in Österreich schnitt A1 deutlich besser ab als andere Betreiber, auch bei Datendiensten, Sprache, Surfen, Datentransfer und YouTube hat A1 die Nase vorne.



Damit hat A1 zwei aussagekräftige Netztests innerhalb weniger Tage für sich entscheiden. Bereits im November gewann A1 den Netztest des Fachmagazins „Smartphone“ deutlich.



A1 CEO Marcus Grausam: „Ein hervorragendes Netz ist die Basis für die Digitalisierung in Österreich, durch die Unternehmen und Bevölkerung gleichermaßen profitieren. Insbesondere im ländlichen Raum sind schnelle Datenanbindungen notwendig, um ein weiteres wirtschaftliches Wachstum zu ermöglichen. Daher freuen wir uns, dass die Netzqualität von A1 auch von Systemics bestätigt wird.“



Mit mehr als 7.000 km Fahrtstrecke, 3.500 km davon auf Straßen in ländlichen Bereichen deckt der Systemics Netztest Österreich umfassend ab. Dabei wurden je Betreiber rund 5.500 Testanrufe getätigt und 21.000 Datentests durchgeführt.



A1 Netzgarantie



Durch einen einfachen Klick in der Mein A1-App haben auch A1 Kunden die Möglichkeit, die Netzqualität von A1 bewerten. Dadurch erfährt A1 noch genauer, wie das beste A1 Netz weiterhin optimiert werden kann. Als Dankeschön erhalten Kunden dafür einmal alle 30 Tage für 24 Stunden kostenlos unlimitiertes Datenvolumen.

Mehr Infos unter A1.net/netzgarantie

