INC: Höherer Verzehr von Nüssen kann dabei helfen, altersbedingtem kognitivem Abbau vorzubeugen

Reus, Spanien (ots/PRNewswire) - Eine aktuelle, von der INC gesponserte Studie, die in Molecular Nutrition & Food Research[1] erschienen ist, hat einen Zusammenhang zwischen einem hohen Verzehr von Nüssen und der Vorbeugung von altersbedingtem kognitivem Abbau gezeigt.

Eine Forschergruppe hat untersucht, ob eine nussreiche Ernährung über einen Zeitraum von drei Jahren vor altersbedingtem kognitivem Abbau schützen kann.

Aus der InCHIANTI-Kohorte (eine repräsentative, populationsbasierte Studie von älteren Einwohnern in Chianti (Italien)) wurden insgesamt 119 Teilnehmer im Mindestalter von 65 Jahren ausgewählt, die an Demenz leiden. Die Teilnehmer wurden anhand ihres Nusskonsums ausgewählt: Menschen, die keine Nüsse verzehren (Nicht-Nuss-Gruppe), und Menschen, die regelmäßig Nüsse verzehren (Nuss-Gruppe, >= 2,9 g pro Tag).

Der Nusskonsum wurde zu Beginn der Studie mittels einer validierten Befragung zum Lebensmittelkonsum oder mit einem Analyse-Tool zur Charakterisierung der Phenolverbindungen ermittelt. Des Weiteren wurde der kognitive Abbau mit dem Mini-Mental State Examination-Test gemessen.

Die Forscher stellten bei 38 der 119 Teilnehmer einen kognitiven Abbau fest, 28 davon aus der Nicht-Nuss-Gruppe und 10 aus der Nuss-Gruppe. In beiden Fällen bestand eine Verbindung zwischen Nusskonsum (gemessen mit dem Ernährungsmarker- oder Urinmarkermodell) und abgeschwächtem kognitivem Abbau.

"Ein Stoffwechselprofil liefert genaue und komplementäre Informationen zum Nusskonsum und untermauert die Ergebnisse, die aus den Ernährungsdaten gewonnen wurden", erklärt Prof. Andrés-Lacueva, ICREA Academia an der Universität Barcelona, Gruppenleiter von CIBERFES on Frailty and Healthy Aging und Hauptprüfer der Studie.

Der INC ist die internationale Dachorganisation für die Nuss- und Trockenobstindustrie. Zu seinen Mitgliedern gehören mehr als 800 Unternehmen aus dem Nuss- und Trockenobstsektor aus mehr als 80 Ländern. Die INC-Mitglieder repräsentieren mehr als 85 % des weltweiten kommerziellen Ab-Hof-Handelsvolumens für Nüsse und Trockenobst. Die Mission des INC ist die Stimulation und Erleichterung des nachhaltigen Wachstums in der weltweiten Nuss- und Trockenobstindustrie. Er ist die führende internationale Organisation für Gesundheit, Ernährung, Statistik, Lebensmittelsicherheit und internationale Standards sowie Regulierungen bezüglich Nüssen und Trockenobst.

