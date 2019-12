AVISO - PRESSEKONFERENZ: 35-Jahre Hainburg/Zwischenbilanz zur "Hainburger Erklärung" aus 2014

Wien (OTS) - Freitag, 6. Dezember 2019 ,10:00 Uhr, Livestream Studio Wien, kärntnerstraße17.at, Kärnterstr.17, 2. Stock/T5, 1010 Wien

1984 verhinderte der Einsatz Tausender engagierter BürgerInnen das Donaukraftwerk Hainburg und stellte die Weichen für den zwölf Jahre später gegründeten Nationalpark Donauauen, doch die wesentlichsten umwelt-, und demokratiepolitischen Herausforderungen standen immer noch an. Deshalb hatten 30 Jahre später, im Jahr 2014, sechs profilierte, auch in der Gegenwart verankerte VertreterInnen der Au-Bewegung die Hainburger Erklärung formuliert. Gerhard Heilingbrunner, Doris Holler Bruckner, die mittlerweile verstorbene Freda Meissner-Blau, Bernd Lötsch, Wolfang Rehm, Günter Schobesberger griffen diese Herausforderungen in modernisierter Form neu auf. Fünf Jahre Später und 35 Jahre nach "Hainburg" ziehen ProponentInnen der "Hainburger-Erklärung" im Rahmen einer Pressekonferenz Zwischenbilanz.

Die Pressekonferenz bestreiten:

Dr. Gerhard Heilingbrunner (Au-Aktivist, Zustellbevollmächtigter des Hainburg-Volksbegehrens, heute Kuratorium Wald und Ehrenpräsident des Umweltdachverbandes)

Doris Holler-Bruckner (Au Aktivistin aus Orth, heute Bundesverband Nachhaltige Mobilität, oekonews)

Wolfgang Rehm (Au-Aktivist aus Marchegg, heute Umweltorganisation VIRUS)



Günter Schobesberger (Versammlungsanzeiger und wesentlicher Mitorganisator der Aubesetzung vor Ort) wird ebenfalls anwesend sein.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz.

PRESSEKONFERENZ: 35-Jahre Hainburg/Zwischenbilanz zur "Hainburger Erklärung" aus 2014

Datum: 06.12.2019, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Livestream Studio Wien

Kärntner Str. 17 2. Stock T5 , 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Doris Holler- Bruckner: 0664/1448198 doris @ oekonews.at

Wolfgang Rehm, 0699/12419913, virus.umweltbureau @ wuk.at