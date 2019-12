Samariterbund feierte 20 Jahre Nikolauszug!

Hunderte Kinder aus schwierigen Verhältnissen erlebten in St. Pölten ein Adventwochenende voller Spaß und Action

Wien (OTS) - Der Nikolauszug fuhr heuer zum 20. Mal mit rund 600 Kindern mit besonderen Bedürfnissen aus ganz Österreich in ein Adventwochenende voller Spaß und Action. Am Samstag, den 30. November, erfolgte am Westbahnhof die feierliche Verabschiedung im Beisein von hochrangigen VertreterInnen des Samariterbundes und den ÖBB.

Dieses Jahr ging die Reise nach St. Pölten, wo im VAZ jede Menge Abenteuer- und Kreativstationen und ein buntes Programm auf die Kinder wartete: Magic Franky mit ihrer unglaublichen Zaubershow, Aufführungen vom Europaballet St. Pölten, der Circus Pikard und im Hauptabendprogramm die Band Clubs & Diamonds.

Der geschäftsführende ASBÖ-Vizepräsident Abg.z.NR a.D. Otto Pendl, und KO LAbg. Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Samariterbundes, begrüßten Samstagabend in der VAZ-Halle St. Pölten zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft. Am Sonntag folgte dann mit dem Einzug des Nikolaus das Highlight. Durch das Wochenende führte auch heuer wieder die beliebte ORF-Moderatorin Julia Schütze.

Das Adventwochenende mit dem Nikolauszug ist für die Kinder kostenlos und wird durch wichtige Partner aus der Politik und Wirtschaft möglich gemacht. Dank den ÖBB, die auch heuer wieder gratis einen Sonderzug zur Verfügung stellten, und zahlreicher weiterer Sponsoren konnte der Nikolauszug auch 2019 wieder realisiert werden: ÖBB-Personenverkehr AG, Bundeskanzleramt, BM für Frauen, Familie und Jugend, Bauunternehmen Sedlak, Siemens, Magna, TS-Handelsagentur & Werbeartikel GmbH, Evangelisches Krankenhaus, Coca-Cola, Kathrein Privatbank, Raiffeisen International, Ölz, Litz, Verbund sowie einige private UnterstützerInnen.

Weitere Bilder von der Großveranstaltung finden Sie in der APA-Fotogalerie sowie auf www.nikolauszug.at

