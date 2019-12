Lotto: Jackpot! 1,5 Millionen warten für die „sechs Richtigen“

Solosechser bei LottoPlus, zwei Joker nach Doppeljackpot

Wien (OTS) - Obwohl die 37 nach einer langen Lotto Pause am Sonntag erstmals seit Juli wieder aus dem Trichter rollte, brachte sie den Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmern in Kombination mit 4, 9, 20, 22 und 32 kein Glück. Die „sechs Richtigen“ wurden von niemandem getippt, daher wartet am Mittwoch ein Jackpot mit 1,5 Millionen Euro erwartetem Gewinn.

Ein Steirer war der Einzige, der am Sonntag den Fünfer mit Zusatzzahl auf der Quittung hatte. Sein Quicktipp hatte zwar die Rechnung mit der 37 gemacht, ließ aber leider die 22 außen vor. Der Gewinn von über 103.000 Euro wird beim Weihnachtsshopping dennoch nicht ungelegen kommen.

LottoPlus

Bei LottoPlus durfte ebenfalls ein Spielteilnehmer aus der Steiermark jubeln – mit dem Solosechser gewann er mehr als 225.000 Euro. Für die „sechs Richtigen“ bei LottoPlus werden am Mittwoch rund 200.000 Euro erwartet.

Joker

Das „Ja“ zum Joker war in dieser Runde bei zwei Spielteilnehmern goldrichtig platziert: In Tirol und im Burgenland war die jeweilige Lotto Quittung mit der gewinnbringenden Joker Zahl ausgestattet. Die Quicktipps brachten so nach einem Doppeljackpot je knapp 300.000 Euro für die zwei Glückspilze.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 1. Dezember 2019

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 751.970,60 – 1,5 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu je EUR 103.395,90 92 Fünfer zu je EUR 1.226,00 204 Vierer+ZZ zu je EUR 165,80 3.906 Vierer zu je EUR 48,10 4.980 Dreier+ZZ zu je EUR 16,90 65.619 Dreier zu je EUR 5,10 193.410 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 04 09 20 22 32 37 Zusatzzahl: 39

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 1. Dezember 2019

1 Sechser EUR 225.190,70 59 Fünfer zu je EUR 894,00 2.239 Vierer zu je EUR 21,00 36.682 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 04 11 16 24 36 44

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 1. Dezember 2019

2 Joker EUR 299.180,90 8 mal EUR 8.800,00 95 mal EUR 880,00 1.013 mal EUR 88,00 10.403 mal EUR 8,00 103.256 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 5 9 8 2 9

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at