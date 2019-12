„Q1 Ein Hinweis ist falsch“ – am 3. Dezember in ORF 1

Das Vorabendquiz mit Oliver Polzer – wochentags um 18.20 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Welcher österreichische Ort ist gesucht? 1. Er verfügt über heiße Schwefelquellen, 2. Er war der Sommerkurort von Ludwig van Beethoven, 3. Er ist als Casinostadt bekannt, 4. Er liegt am Wörthersee – Einer dieser Hinweise ist falsch und soll die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrer Suche nach dem richtigen Begriff in die Irre führen.

Beim ORF-1-Vorabendquiz „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ kommt es bei Moderator Oliver Polzer wochentags um 18.20 Uhr auf die richtige Mischung aus Kombination, Konzentration, Wissen und Risiko an.

Folgende Kandidatenpaare gehen in der Sendung am 3. Dezember 2019 an den Start: Benjamin Plank & Florian Reichl aus Schattendorf im Burgenland sowie Sabine & Birgit Leuthner aus Seebarn am Wagram in Niederösterreich.

