Favoriten: Sängerbund und Kaye im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS/RK) - Auf Einladung des Vereines „Kultur 10“ versetzen am Samstag, 7. Dezember, ab 16.00 Uhr, die Gesangsgemeinschaft „Arbeiter-Sängerbund Favoriten“ und das Ensemble „Wienerberger Saitenmusi“ das Publikum in eine vorweihnachtliche Stimmung. Karten für das „Advent-Konzert“ im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) kosten 5 Euro („Musikbeitrag“). Neuzeitliche amerikanische „Christmas Songs“ und althergebrachte Gospel-Stücke bringt der österreichische Künstler Chris Kaye am Sonntag, 8. Dezember, ab 16.00 Uhr, im „Waldmüller-Zentrum“ zu Gehör. Kaye genießt einen guten Ruf als Interpret von Elvis Presley-Liedern und hat dafür wiederholt Preise erhalten. Wer beim Nachmittag „I Wish You A Merry Christmas“ dabei sein will, entrichtet 10 Euro („Musikbeitrag“). Weitere Informationen und Reservierungen: Telefon 0660/46 46 614 (Kultur-Verein „Kultur 10“, Sekretariat: Roswitha Jarolim)

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Arbeiter-Sängerbund Favoriten (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Arbeiter-Sängerbund_Favoriten/

Sänger Chris Kaye: www.chris-kaye.com/

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

