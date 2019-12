Besser backen mit Meister-Patissière Eveline Wild

Ob Kekse, Kletzenbrot oder Stollen: Wie das Weihnachtsgebäck diesmal besser denn je gelingt und warum auch der Gesundheitsaspekt dabei nicht zu kurz kommt.

Wien (OTS) - Außerdem in der Dezember-Ausgabe von MEDIZIN populär:

Wenn das Herz ins Stolpern kommt

Drei Milliarden Mal schlägt das Herz im Laufe des Lebens. Gerät es dabei aus dem Takt, spricht man von einer Herzrhythmusstörung. Wie man sie erkennt, welche Therapien es gibt.

Nicht mehr rauchen? So klappt es bestimmt!

Jeder rauchfreie Tag ist ein Erfolg. Wie es Schritt für Schritt gelingt, von der Zigarette loszukommen und warum Rückfälle neue Chancen bergen.

Probleme in der Arbeit?

Welche fünf Fehler bei Teamwork sehr häufig gemacht werden und wie sie sich vermeiden lassen.

Fitness tanken

Im Studio oder doch daheim: Was beim Sport in den eigenen vier Wänden bzw. in einem Fitnesscenter zu beachten ist und welche Fehler sich oft beim Start des Fitnesstrainings einschleichen.

Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 2. Dezember 2019.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Silvia Feffer-Holik

Chefredakteurin MEDIZIN populär

Tel.: (+43-1) 512 44 86

www.medizinpopulaer.at