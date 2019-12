Wollzeile und Michael Niavarani helfen dem Christkind

Am "Giving Tuesday" (3.12.) startet große Weihnachtsaktion für Bildungsprojekte von Jugend Eine Welt. Simpl-Freikarten zu gewinnen!

Wien (OTS) - Zu Weihnachten Bildung zu schenken ist sehr sinnvoll und wird immer wichtiger“, findet Michael Niavarani. Deshalb unterstützt der bekannte Kabarettist und Simpl-Chef die Weihnachtsaktion der Wiener Wollzeile zugunsten der österreichischen Hilfsorganisation Jugend Eine Welt. Wer über eine telefonische Hotline fünf Euro spendet, kann 2 x 2 Freikarten für die neue Simpl-Revue „Arche Noah Luxusklasse“ gewinnen. Zudem winken den Anrufenden viele weitere tolle Preise, die die Geschäfte der Wollzeile zur Verfügung gestellt haben.



Bildung = Zukunft schenken



Weltweit haben tausende Kinder zu Weihnachten nur einen Wunsch: Sie möchten zur Schule gehen und lernen dürfen. Doch was für österreichische Kinder eine Selbstverständlichkeit ist, bleibt für arme Kinder in Ländern des Südens oft ein unerreichbarer Traum: Ihre Eltern können es sich nicht leisten, sie zur Schule zu schicken. Zudem müssen viele Kinder von klein auf hart arbeiten, um zum Familieneinkommen beizutragen. Sie schuften auf Feldern und in Steinbrüchen, sammeln Müll, arbeiten als Hausmädchen oder in Textilfabriken. Dabei wäre gerade Bildung die beste Chance, der Armut zu entkommen! Die Hilfsorganisation Jugend Eine Welt unterstützt weltweit Don Bosco-Bildungsprojekte, die allerärmsten Kindern eine Zukunft schenken.



Anrufen, spenden, gewinnen – eine Weihnachtsaktion der Wollzeile:

So geht´s: Rufen Sie 0901 50 08 50 an und freuen Sie sich über einen Dankesgruß von Michael Niavarani! Ihre Spende über 5€ wird mit der nächsten Telefonrechnung abgebucht – Sie müssen nichts weiter unternehmen. Weitere Infos auf www.wollzeile.com und www.jugendeinewelt.at/wollzeile



