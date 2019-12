Weihnachtsgeschäft gut angelaufen. Händler in zentralen Lagen mit erstem X-Mas-Wochenende sehr zufrieden. Rekordumsätze am Black Friday

Sondereinkaufstage befeuern Start ins Weihnachtsgeschäft 2019. Trend bestätigt Handelsverband-Prognose. Hohe Frequenz auf Weihnachtsmärkten, Einkaufsstraßen und in Shopping Zentren.

Wien (OTS) - Auch der Samstag nach dem Black Friday ist für den heimischen Handel exzellent verlaufen. Viele Händler zogen den Black Friday heuer zu einer Black Week in die Länge, was sich besonders am letzten Samstag optimal auswirkte – zumindest auf den Umsatz und die Kundenfrequenz.

Stationärer Handel & eCommerce profitieren

"Bei den Weihnachtsgeschenken erwarten wir heuer mit insgesamt 464 Euro eine leichte Steigerung. Im stationären Handel liegen die geplanten Ausgaben der Konsumenten bei durchschnittlich 254 Euro, im eCommerce sind es 210 Euro. Das erste Weihnachtswochenende bestätigt diese Prognose", erklärt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Der klassische Handel überzeugt mit sofortiger Verfügbarkeit der Produkte, persönlicher Beratung im Geschäft und Inspiration. Darüber hinaus kreieren die Innenstädte, Ortskerne und Shopping Zentren durch Beleuchtung und Schmuck eine romantische, weihnachtliche Stimmung.

Rekordumsätze am Black Friday & Cyber Monday

Nicht nur der erste weihnachtliche Einkaufssamstag sorgte im Handel für gute Stimmung, sondern auch der Black Friday am vergangenen Freitag. "Wir haben am Black Friday Umsatzzuwächse von 15 bis 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Offenbar war das Christkind heuer schon Ende November sehr fleißig", bestätigt Rainer Will.

Erstmals konnten heuer auch viele KMU-Händler von diesem Shopping Event profitieren und Laufkundschaft mit dem Black Friday Logo des Handelsverbandes ansprechen.

Bereits heute folgt das nächste Shopping-Highlight: Beim Cyber Monday, den viele Händler zur Cyber Week ausdehnen, dürfen sich insbesondere die Onlinehändler auf Schnäppchenjäger freuen. Die Top 5-Produkte am Cyber Monday sind Smartphones, Fernseher, Lautsprecher, Notebooks und Lego.

