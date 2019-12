Mahrer: Nächste Etappe der Bundesländertour des ÖVP-Sicherheitssprechers führte nach Tirol

Innsbrucker Sicherheits-Hotspots erfolgreich entschärft

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Im Rahmen seiner Bundesländer-Dienststellentour besuchte ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer Tirol. Bei Gesprächen mit Landespolizeidirektor Helmut Tomac und dem Innsbrucker Stadtpolizeikommandanten Martin Kirchler wurde insbesondere die sicherheitspolizeiliche Lage der Landeshauptstadt besprochen. Hier konnten in den letzten Monaten, vor allem im Bereich des Rapoldiparks, des Hauptbahnhofes, des Sillpark-Vorplatzes, der Bogenmeile und der Mentlgasse nachhaltige Verbesserungen durch die Polizei erwirkt werden.

„Die verstärkte sichtbare Präsenz der Polizei und der gezielte Einsatz von Videoüberwachung, der von der Volkspartei immer eingefordert wurde, haben zu einer deutlichen Besserung der Situation an den Innsbrucker Sicherheits-Hotspots geführt“, so Mahrer nach seinem Besuch. Mahrer betont, dass auch Sicherheitsforen im Rahmen der von Ex-Innenminister Wolfgang Sobotka gestarteten Initiative „Gemeinsam.Sicher“ zu einer Verbesserung der Situation geführt haben: „Hier konnten Bürger, Anrainer und Unternehmer gemeinsam mit verschiedenen Abteilungen des Landes und dem Innsbrucker ÖVP-Sicherheitsstadtrat Franz X. Gruber im Zusammenwirken mit der Polizei an Problemlösungen aktiv mitwirken.“

Am Rande einer aus diesem Anlass durchgeführten Veranstaltung der Landesgruppe Tirol des Kuratoriums Sicheres Österreich bedankte sich Mahrer bei Landespolizeidirektor Helmut Tomac und den Polizistinnen und Polizisten auch für die Bewältigung der außergewöhnlichen Herausforderungen beim Transitverkehr in Tirol. „Hier konnte über Initiative der Volkspartei durch die zuletzt im Nationalrat beschlossenen Ausnahmen von der Mautpflicht ein Beitrag zur Unterstützung für die Bemühungen der Tiroler Landesregierung und der Tiroler Polizei geleistet werden“, so Mahrer abschließend.

