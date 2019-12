Wölbitsch: Machen wir einen Schritt zur Weltstadt: Tourismuszonen!

Bürgermeister kann mit einem Federstrich Tourismuszonen in Wien ermöglichen – Unterstützen: www.tourismuszonen-jetzt.at

Wien (OTS) - Mit Verteilaktionen und zahlreichen Möglichkeiten zur Unterstützung hat die neue Volkspartei Wien ihre Kampagne für Tourismuszonen gestartet. „Wir verteilen an möglichen Tourismuszonen-Hotspots Folder und sind mit Unterstützerlisten auf der Straße unterwegs, um für Tourismuszonen in Wien zu werben“, erklärt Stadtrat Markus Wölbitsch. Rund 800 Plakate werden affichiert, zudem wirbt die ÖVP auch online um Unterstützung: Unter www.tourismuszonen-jetzt.at können sich alle eintragen, die sich für Tourismuszonen in Wien aussprechen wollen.

„Machen wir einen Schritt zur Weltstadt und setzen Tourismuszonen in Wien um“, so Markus Wölbitsch in Richtung Bürgermeister Ludwig. Während alle anderen Bundesländer selbst in kleinsten Tourismusorten sowie ein Großteil der europäischen Hauptstädte Tourismuszonen eingeführt haben, lässt die Millionenstadt Wien aus. Auch in mehreren Landeshauptstädten wie Salzburg, Klagenfurt, Innsbruck und Begrenz gibt es bereits Tourismuszonen. „Aber das rot-grün regierte Wien ist anders. Hier regieren Mutlosigkeit und Stillstand. Kaufkraft fließt damit entweder ins benachbarte Bratislava oder ins Internet ab. Wertschöpfung geht verloren. Dabei würden Tourismuszonen 800 neue Arbeitsplätze für Wien und rund 140 Mio. Euro zusätzlichen Umsatz in den Geschäften der Stadt bringen.“

Von Tourismuszonen würden Wienerinnen und Wiener genauso profitieren wie Touristen. Die neue Volkspartei Wien möchte daher in einem ersten Schritt, dass der SPÖ-Bürgermeister solche Zonen definiert – und sich nicht länger auf die Gewerkschaft ausredet. „Ein Federstrich des Bürgermeisters genügt und Wien hätte endlich Tourismuszonen“, fordert der ÖVP-Stadtrat mehr Mut von Michael Ludwig.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien