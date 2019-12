Erstmalig Lichterzauber in Kleiner historischer Stadt

Zauberhafter Advent trifft Winter-Wohlgefühl

Bad Radkersburg (OTS) - Sterne weisen den Weg von der Parktherme auf den historischen Hauptplatz der südoststeirischen Thermenstadt Bad Radkersburg, die zu den „Kleinen historischen Städten Österreichs“ gehört. Dort wartet das Adventdorf an den Adventwochenenden darauf entdeckt zu werden: Hütten mit wärmenden Feuerstellen, Kunsthandwerk und Weihnachtsbäckerei, stimmungsvoller Bläsermusik. Der Duft von Punsch liegt in der Luft. Adventliche Stadtführungen durch die romantischen Gassen und der Eislaufplatz lassen Groß und Klein eintauchen in eine wirklich besinnliche Zeit.

Visuelles Lichter-Feuerwerk

Erstmalig erwartet die Besucher eine spektakuläre Kulisse für das Adventdorf: Lichteffekte und atemberaubende Projektionen verwandeln historische Fassaden in einen visuellen Adventkalender mit täglich wechselnden Bildern. Aha-Erlebnisse garantiert! Großer Höhepunkt ist das visuelle Feuerwerk in der Silvesternacht, das im Dialog mit dem Feuerwerk über den Dächern Bad Radkersburgs für einzigartige Licht-Blicke sorgen wird.

Energie tanken im Advent

Der Zauber einer Advent-Auszeit in der Region Bad Radkersburg liegt im wohltuenden Zusammenspiel von Bewegung, Gesundheit, Kulinarik und Kultur. Beim Nordic Walking durch die unberührte Naturlandschaft der Murauen oder die Idylle der winterlichen Weinberge kommt man in Schwung. Gemütlich ist ein Einkehrstopp in einer der vielen Gasthäuser, wo die regionalen Botschafter Kürbis, Käferbohne und Kren als köstliche Leckerbissen auf den Tisch kommen. Ein gutes Glaserl Wein gehört dazu. Trauben – als Saunaaufguss – in der Weinkellersauna der Parktherme Bad Radkersburg sind für die Gesundheit förderlich. Ebenso wie das mineralstoffreiche Thermalwasser, das nachweislich stressreduzierend ist. Wer so Kraft tankt, hat Energie für das vorweihnachtliche Kulturprogramm der Region Bad Radkersburg.

www.badradkersburg.at

Rückfragen & Kontakt:

oberhollenzer Kommunikation

Mag. Birgit Oberhollenzer-Praschberger

+43-5242-63636

birgit @ oberhollenzer.at