FPÖ-Hofer fordert lückenlose Aufklärung in der Causa Baukartell

FPÖ-Chef schließt nicht aus, dass Politik im Bereich von Bundes- und Landesebene in Machenschaften involviert sein könnte

Wien (OTS) - Angesichts zahlreicher Geständnisse und neuer Erkenntnisse in der Causa Baukartell fordert FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer eine lückenlose Aufklärung. „Es liegt der Verdacht sehr nahe, dass über viele Jahre die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler von 2006 bis 2017 massiv geschädigt wurden. Offenbar haben die großen und mittleren Baufirmen in Österreich bei bis zu 800 Projekten Preisabsprachen getroffen. Ich erwarte mir, dass die Justiz hier penibel und zügig ermittelt, damit für die Verantwortlichen die rechtlichen Konsequenzen rasch gesetzt werden können“, so Hofer.

Der FPÖ-Chef schließt nicht aus, dass auch die Politik im Bereich von Bundes- und Landesebene in diese Causa involviert sein könnte. „Immerhin geht es auch um öffentliche Aufträge im Bereich von Ländern und Gemeinden. Hier sollte dringend aufgeklärt werden, ob in diese Absprachen auch Firmen verwickelt sind, die Zuwendungen an Parteien oder parteinahe Organisationen geleistet haben und in welcher Höhe diese geleistet wurden“, verlangt Hofer.

