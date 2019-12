Luxuriöser Familienurlaub: Neue Dachmarke und Spatenstich

Hotelgruppe Mayer gründet „Familux-Resorts“ und legt Grundstein für neues Familien-Resort

Die Lage muss außergewöhnlich sein, umgeben von schöner Naturlandschaft. Höchste Standards für die Kinderbetreuung sind garantiert und das Angebot berücksichtigt Kinder- und Eltern-Genuss auf Sterne-Niveau Ernst Mayer, Hotelier Familux-Resorts

Lermoos (OTS) - Die 4*Superior Familienhotels Alpenrose, Dachsteinkönig und Oberjoch werden ab sofort unter dem neuen Markendach „Familux-Resorts“ zusammengefasst. Mit dem neuen Label stärkt die Hoteliers-Familie Mayer ihr Konzept für luxuriösen Familienurlaub. Zusätzlich zu den drei bestehenden Häusern in Österreich und Deutschland ist ein viertes innovatives Familux-Resort in Entstehung.

„Familux-Resorts“ ist ab Dezember das neue Markendach für die Hotels Alpenrose in Tirol, den Dachsteinkönig im Salzkammergut und das Familienhotel im Allgäuer Oberjoch. Mit dem neuen Label etabliert das Management der Hotelgruppe ein Qualitätssiegel für Familienurlauber mit hohen Genussansprüchen. Inhaber Ernst Mayer setzt für die Familux-Resorts besondere Kriterien an: " Die Lage muss außergewöhnlich sein, umgeben von schöner Naturlandschaft. Höchste Standards für die Kinderbetreuung sind garantiert und das Angebot berücksichtigt Kinder- und Eltern-Genuss auf Sterne-Niveau ", fasst der Hotelier zusammen.

Aktuelle Tourismusstudien bestätigen den Trend: Urlaube werden multimodaler, gefragt ist die Erfüllung individueller Bedürfnisse im Ausgleich zum Multirollen-Alltag. „Bring your kids, find yourself“ heißt dementsprechend der Slogan für die neue Familux-Resorts Marke. Dahinter steht die Idee, persönliche Freiheit und Urlaubsgenuss für die ganze Familie in Einklang zu bringen.

Insgesamt 600 Mitarbeiter arbeiten schon heute unter dem Dach der Resort-Gruppe, rund 20.000 Familien verbringen pro Jahr ihren Urlaub in den 4*-Superior Häusern. Ende November wurde der Spatenstich für den nächsten Wachstumsschritt gemacht. In Thüringen entsteht bis Ende 2021 „The Grand Green – Familux Resort“, ein innovatives neues Resort mit 110 Familiensuiten und 15 Chalets. Auch in die bestehenden Häuser wird investiert: Im Frühjahr starten Modernisierungsarbeiten im Familux-Resort Alpenrose, im Gosauer Dachsteinkönig Familux-Resort werden derzeit ein Aquapark sowie eine BBQ Hütte errichtet.

Repräsentiert wird die Dachmarke „Familux-Resorts“ auch durch ein neues Logo, das den jeweiligen Hotelnamen ergänzt und vom preisgekrönten Designerpaar Iva und Michael Svec, Studio Q Brand Lab, entwickelt wurde.

Über Familux-Resorts

Familux-Resorts sind eine private Hotelgruppe zu der die drei 4* Superior-Häuser Hotel Alpenrose in Tirol, Dachsteinkönig in Gosau, Salzkammergut und das Familienhotel im Allgäuer Oberjoch zählen. Inhaber und Leiter ist die Familie Ernst Mayer, deren Erfolgsgeschichte vor rund 30 Jahren im Tiroler Lermoos begann. Die Familux-Resorts beschäftigen rund 600 Mitarbeiter (Stand 2019). Die Resort-Gruppe konzentriert sich auf anspruchsvolle Familien, die ihre persönlichen Bedürfnisse im Urlaub mit jenen der Familie in Einklang bringen wollen. Das Angebot umfasst großzügige Familiensuiten, qualifizierte Kinderbetreuung ab dem 7. Lebenstag, an rund 90 Stunden pro Woche, großzügige Indoor Spiel- und Wasser-Landschaften sowie all-inclusive Gourmetspeisen, Vinotheken und SPA-Angebote.

www.familux.com

Rückfragen & Kontakt:

Tina Stengle

Director of Marketing & PR

E-Mail: t.stengle @ familux.com

Tel. +49 160 447 54 81