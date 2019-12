YPO wählt Anastasios "Tassos" Economou zum YPO-Vorsitzenden für 2020-2021

Dallas (ots/PRNewswire) - Heute gab die YPO, die globale Premium-Führungskräfte-Community für Geschäftsführer, die Wahl von Anastasios "Tassos" Economou zum Vorsitzenden des YPO Board of Directors, dem höchsten per Wahl besetzten Amt bei der YPO, für die Jahre 2020-2021 bekannt.

Economou ist das mittlerweile 69. Mitglied, das diesen Posten übernimmt. Er folgt auf die noch amtierende YPO-Vorsitzende Elizabeth Zucker. Seine Amtszeit wird am 1. Juli 2020 beginnen.

Economou, der Mitglied der YPO Monaco ist, ist Gründer und Geschäftsführer der iGroup. Die iGroup hat ihren Schwerpunkt auf Relative-Value-Investitionen und versucht eine Branche mehr ins Bewusstsein zu rücken und mit Geld auszustatten, die im Wirtschaftskreislauf eher weniger Beachtung findet. Zu den Geschäftsbereichen, in denen sich die iGroup hauptsächlich engagiert, gehören die Versand-, die Tech-, die Spirituosen-, die Immobilien- und die Biotech-Branche.

"Ich erfahre in der YPO sehr große Wertschätzung und sie ist für mich wie eine zweite Familie", sagt Economou. "Für mich sind unsere Werte sehr wichtig und ich schätze die Zeit, die wir miteinander verbringen, sehr. Es macht mich schon etwas demütig, dass ich ausgewählt wurde, um der YPO als Vorsitzender weiter zu dienen, und ich freue mich darauf, dieser Familie dienen zu dürfen und die Erfahrung, Teil der YPO zu sein, für alle Kollegen sogar noch bedeutsamer zu machen."

Der YPO-Vorsitzende wird von den gleichberechtigten Mitgliedern des Vorstands gewählt. Economou setzt das Erbe des YPO-Gründers und ersten Präsidenten, Ray Hickok, fort, der den Standard für eine kollegiale Unternehmensführung gesetzt hat.

"Tassos verfügt über eine unglaubliche Kombination aus geschäftlichem Sachverstand, Erfahrungen in der YPO und einer energischen Persönlichkeit, was er in seine Rolle als YPO-Vorsitzender einbringen wird, und ich bin mir sicher, dass sich diese Eigenschaften sehr positiv auf unsere Organisation auswirken werden", so Zucker. "Es wird mir eine große Freude und Ehre sein, im kommenden Jahr mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen."

Economou ist 2005 zur YPO gekommen und ist seitdem ein aktives Mitglied auf Orts-, Regional- und globaler Ebene, wobei er in dieser Zeit mehr als 25 Führungspositionen innehatte.

Er ist einer der gewählten Vorstände des YPO-Boards und ist aktuell als Vorstandsmitglied im Membership Council, als Co-Vizevorsitzender der Orts- und Regional-Komitees und als Mitglied des Strategie- und Finanz-Komitees tätig. Zudem ist er Mitglied im Ortsverband für Arbeitsgruppen in den Bereichen Vorbilder, prominente Vertreter und Diversität.

Economou erhielt 2017 den "Alexander L. Cappello"-Preis, der als höchste Auszeichnung der YPO für Leistungen zur Weiterentwicklung der Mitgliedschaft vergeben wird. Im gleichen Jahr wurde er mit dem "Best of the Best YPO Region"-Preis für seine Arbeit in der Region Europa ausgezeichnet. Tassos hat außerdem das YPO LAB- (Leaders Across Borders)-Programm ins Leben gerufen. Hier geben Mitglieder Anregungen, indem sie ihren Kollegen von den Momenten erzählen, die ihr Leben verändert haben.

