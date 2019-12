Saturday Night Fever mit den Hits der Bee Gees: Musikfestival Steyr öffnet die Buchung für 2020

Intendant Karl-Michael Ebner bringt die besten Disco-Sounds der 1970er-Jahre in das Schloss Lamberg. Tickets sind ab sofort erhältlich. 15 Prozent Frühbucherbonus bis Weihnachten.

Steyr (OTS/LCG) - Am 23. Juli 2020 startet das beliebte Musikfestival Steyr in die 26. Spielsaison. Insgesamt neun Vorstellungen erwarten das Publikum bis 8. August 2020 vor der atemberaubenden Kulisse des Schlossgrabens. Nach dem politischen Stück „Cabaret“ zum 25. Jubiläum steht im kommenden Jahr schwungvolle Unterhaltung mit „Saturday Night Fever“ und den besten Hits (unter anderem „Stayin‘ Alive“, „Night Fever“) der Kultband Bee Gees am Programm. Schauplatz ist die Diskothek „2001 Odyssey“ im New Yorker Stadtteil Brooklyn. In ihr findet der 19-jährige Tony Manero einen Zufluchtsort vor seinem kleinbürgerlichen und streng katholischen Elternhaus. Bei den Vorbereitungen zum „Universal Disco Dance“-Bewerb entflammt eine heiße Liebesgeschichte mit Stephanie Mangano. Sie ist gerade nach Manhattan gezogen und verkörpert den sozialen Aufstieg. Ein mitreißendes Stück rund um die Irrungen und Wirrungen junger Menschen mit fantastischen Songs, das in den Big Apple der 1970-er Jahre entführt. Das Musical beruht auf dem gleichnamigen Tanzfilm mit John Travolta und wurde 1998 in London uraufgeführt.

Tickets für das Musical „Saturday Night Fever“ sind ab 39 Euro ab sofort auf http://www.musikfestivalsteyr.at erhältlich. Schnellentschlossenen winkt bis inklusive 24. Dezember 2019 ein Frühbucherrabatt von 15 Prozent.

