Adventmarkt in der Stallburg der Spanischen Hofreitschule in Wien feiert Premiere

LH Mikl-Leitner: Miteinander von Hofreitschule und Bundesland Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - In der Stallburg der Spanischen Hofreitschule in Wien findet erstmals ein Adventmarkt statt, der am gestrigen Sonntagabend in Anwesenheit von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bundesministerin Maria Patek und Sonja Klima, Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule, offiziell eröffnet wurde. Dabei wurde auch die neue Lipizzaner-Torte präsentiert, die am Adventmarkt, im Shop und online verkauft wird.

„Die Adventzeit ist die schönste Zeit im Jahr, weil sie uns Gelegenheit gibt, auf jene Dinge im Leben zu blicken, die wirklich wichtig sind“, sagte die Landeshauptfrau und erinnerte an Gesundheit, Familie, Freunde und das friedliche Miteinander. „Ein gutes Miteinander leben wir auch zwischen der Spanischen Hofreitschule und dem Bundesland Niederösterreich. Der Heldenberg im Weinviertel ist Ausbildungszentrum und Urlaubsort für die Lipizzaner, wo auch im Sommer die Lipizzaner-Gala stattfindet“, erinnerte sie. „Auf diesem Adventmarkt wird die Initiative ‚So schmeckt Niederösterreich‘ die Gäste mit erlesenen Schmankerln aus Niederösterreich und mit niederösterreichischem Kleinkunstwerk überzeugen“, zeigte sich die Landeshauptfrau überzeugt.

Bundesministerin Maria Patek führte aus: „Die Spanische Hofreitschule ist 450 Jahre alt und ein UNESCO-Kulturgut. Deshalb ist es uns so wichtig, dass wir diese alte Reitkunst erhalten können.“ Sonja Klima, Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule, sagte: „Dieser Adventmarkt wurde nur aufgrund der vielen Freunde und der tollen Unterstützer der Spanischen Hofreitschule möglich.“

Lesungen prominenter Persönlichkeiten und musikalische Darbietungen bieten ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm. Ein überdimensionaler Pegasus mit einer Flügelspannweite von zehn Metern und einer Länge von fünf Metern schwebt im überdachten Renaissancehof über einer weißen Rundbar mit neun Metern Durchmesser. Die Bar ist das kulinarische Zentrum und bietet Getränke und Köstlichkeiten an. Die Lipizzaner krönen als Zaungäste mit ihrer Anwesenheit in den Außenboxen der Stallungen den Adventmarkt.

Der Adventmarkt der Spanischen Hofreitschule ist bei freiem Eintritt bis 6. Jänner 2020 jeweils von 16 bis 22 Uhr geöffnet. Ausgenommen sind 6. Dezember, 24. bis 26. Dezember, 30. Dezember bis 1. Jänner.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse