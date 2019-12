Bakalowits Licht Design - German Design Award Winner 2020

Laundrylight Karin Binder by Bakalowits wurde mit dem German Design Award Winner 2020 in der Kategorie Lighting ausgezeichnet

Wien (OTS) - Ausgangspunkt dieses Erfolges ist die ständige Zusammenarbeit der Manufaktur Bakalowits mit österreichischen Jung-Designern/innen. Modernes und traditionelles Design, die Zusammenarbeit mit innovativen Künstlern war und ist seit der Gründung ein wichtiger Bestandteil des Unternehmens und seiner Geschichte. Im Beginn des 175igsten Jahres unseres Firmenjubiläums ist es uns umso mehr ein Vergnügen eine internationale Auszeichnung zu erhalten. Bereits zum wiederholten Male ist Bakalowits eine Kooperation mit aufstrebenden Designern/innen eingegangen, welche Früchte trägt. Bakalowits sieht sich hier als Förderer junger Kreativer. Um einige zu nennen, Josef Hoffmann, Koloman Moser, Oswald Haerdtl, Don Ashton, Cari Zalloni und viele andere. Diese Künstler habe Klassiker der Zeit mit Bakalowits geschaffen haben, die auch noch heute Kult Status haben und noch immer produziert werden.

Um dieser neuen Kooperation einen entsprechenden Rahmen zu bieten hat Bakalowits Anfang 2018 einen eigenen Award ins Leben gerufen. Der Bakalowits Lighting Design Award wurde erstmals im Jahr 2019 für die Leuchte Laundrylight vergeben und die Designerin Karin Binder als Gewinnerin ausgezeichnet.

Inbegriffen in den Gewinn des Bakalowits Lighting Design Awards war die Chance auf eine Präsentation in Rahmen des Austrian Showcase auf der Ausstellung Salone del Mobile 2019 in Mailand. Das internationale Publikum nahm diese Leuchte mit außerordentlichem Anklang an. Dies zeigte sich ebenfalls in der Nominierung für den German Design Award 2020 welche durch eine Internationale Fach Jury im August 2019 zu der Auszeichnung German Design Award Winner 2020 geführt hat.

Die Begründung der Jury des German Design Awards zur Auszeichnung Winner 2020 war die riesige Wäscheklammer, die für eine unverwechselbare Identität und eine hohe Wiedererkennbarkeit der Leuchte sorgt. Die wie Wäschestücke über der Querstange hängenden farbigen Glaselemente bewirken eine besondere Lichtstimmung und tragen dazu bei, dass Laundrylight eine Designikone ist.

