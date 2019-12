ORF-Generaldirektor Wrabetz zum Tod von Mariss Jansons

ORF ändert in memoriam Mariss Jansons sein Programm

Wien (OTS) - „Mariss Jansons zählte zu den wichtigsten Dirigenten seiner Generation. Ihn verband eine ganz besondere Beziehung mit Österreich, insbesondere mit den Wiener Philharmonikern und den Salzburger Festspielen. Wir sind stolz darauf, dass auch der ORF mehrfach mit Maestro Jansons in Radio und Fernsehen zusammenarbeiten konnte. Mit dem Ableben Mariss Jansons‘, der dreimal – 2006, 2012 und 2016 – das Neujahrskonzert im Musikverein dirigierte, verliert die Musikwelt eine ihrer herausragendsten Künstlerpersönlichkeiten“, würdigt ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz den charismatischen lettischen Stardirigenten.

Der ORF ändert sein Programm in Fernsehen und Radio

In memoriam Mariss Jansons bringt der „Kulturmontag“ am 2. Dezember ab 22.30 Uhr in ORF 2 einen Nachruf auf Mariss Jansons, die „matinee“ zeigt am Sonntag, dem 8. Dezember, Robert Neumüllers Porträt „Mariss Jansons – Musik ist die Sprache von Herz und Seele“ (9.05 Uhr). ORF III plant unter anderem für morgen, Montag, dem 2. Dezember, eine „Kultur Heute“-Spezialsendung um 19.45 Uhr.

Ö1 erinnert morgen (2. Dezember) im „Pasticcio“ (8.20 Uhr) und in „Des Cis“ (11.30 Uhr) an Mariss Jansons. Am Samstag, dem 7. Dezember, steht „Apropos Klassik“ (15.05 Uhr) ganz im Zeichen des Dirigenten.

