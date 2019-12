„LICHT INS DUNKEL-Aktionstag“ am 2. Dezember in vielen Sendungen des ORF

Ein Programmtag im Zeichen von „Licht ins Dunkel“

Wien (OTS) - Bereits zum zwölften Mal macht der ORF den 2. Dezember zum „Aktionstag für ,Licht ins Dunkel‘“. Zum Auftakt der 47. Kampagne von „Licht ins Dunkel“ werden viele Sendungen und Beiträge des Tages Menschen und Einrichtungen vorstellen, die von der Hilfsaktion unterstützt werden.

Spenden per Telefon oder SMS sind jederzeit unter der kostenlosen A1-Spendentelefonnummer 0800 664 24 12 möglich. Im Internet kann auf lichtinsdunkel.ORF.at online oder mit Kreditkarte gespendet werden oder via Facebook auf „ORFLichtinsDunkel“. Alle Infos zu den Spendenmöglichkeiten finden sich auch im ORF TELETEXT auf Seite 680.

„Guten Morgen Österreich“, ab 6.30 Uhr, ORF 2

„Guten Morgen Österreich“, ab 6.30 Uhr in ORF 2, mit Nadja Mader und Lukas Schweighofer, meldet sich am Montag, dem 2. Dezember, aus Horn in Niederösterreich. Zu Gast im Studio ist Pius Strobl, Leiter des ORF-Humanitarian Broadcasting. Er wird im Studio über Neuerungen und Höhepunkte der diesjährigen Kampagne berichten.

„Guten Morgen Österreich“ wird, jeweils Montag bis Freitag in ORF 2, vom 2. bis zum 23. Dezember Beiträge zu „Licht ins Dunkel“ aus allen Bundesländern bringen.

„Mittag in Österreich“, 13.15 Uhr, ORF 2

In einem Beitrag von Christian Jänsch wird ein Beispiel aus dem Alltag der „Licht ins Dunkel“-Soforthilfe vorgestellt: Eine Familie aus Wien, deren 13-jähriger Sohn eine diskinetische Bewegungsstörung hat, wurde bei der Finanzierung eines Dreh- und Schwenksitzes unterstützt. Außerdem hilft „Licht ins Dunkel“ der Familie beim behindertengerechten Umbau des Badezimmers.

Darüber hinaus begrüßt „Mittag in Österreich“ live im Studio Peter Resetarits, der gemeinsam mit Barbara Stöckl neuer Botschafter der Aktion ist, und der von seiner persönlichen Motivation zu helfen berichten wird.

„Mittag in Österreich“ zeigt ebenfalls vom 2. bis 23. Dezember, jeweils montags bis freitags in ORF 2, Berichte über Menschen und verschiedene Projekte, die von „Licht ins Dunkel“ unterstützt werden.

„Mittag in Österreich“ wird im ORF TELETEXT auf der Seite 777 mit Untertiteln für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen ausgestrahlt.

„Die Barbara Karlich Show“, 16.00 Uhr, ORF 2

Auch heuer widmet sich „Die Barbara Karlich Show“ am „Aktionstag für ,Licht ins Dunkel‘“, am 2. Dezember um 16.00 Uhr in ORF 2, einem besonderen Thema: Unter dem Titel „Besondere Fähigkeiten und Talente“ zeigen die Gäste der Sendung, welche speziellen Fähigkeiten in ihnen schlummern.

So etwa Emine, 31, medizinisch-taktile Untersucherin in Wien. „Als Blinde/Sehschwache ertaste ich Knoten in der Brust“, erzählt Emine, die ihren stark trainierten Tastsinn für die Früherkennung von Brustkrebs einsetzt.

Lorenz, 29, hat das Asperger-Syndrom. Trotz der Diagnose hat er maturiert und eine Klavier- und Gesangsausbildung abgeschlossen. „Firmen profitieren von den Stärken autistischer Mitarbeiter“, sagt Lorenz und freut sich, dass er heute einen fixen Arbeitsplatz hat.

Manfred, 57, Journalist aus Oberösterreich, setzt sich für respektvolles Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderungen ein. Im neuen Benimmbuch von Thomas Schäfer-Elmayer wurden auf seine Empfehlung hin Verhaltensregeln im Umgang mit Menschen mit Behinderungen aufgenommen. Der zweifache Familienvater sagt über sich selber: „Mit dem Rollstuhl gewann ich ein Stück Lebensfreiheit zurück.“

„Die Barbara Karlich Show“ wird im ORF TELETEXT auf der Seite 777 mit Untertiteln für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen ausgestrahlt.

„Studio 2“, 17.30 Uhr, ORF 2

In der Sendung „Studio 2“, um 17.30 Uhr in ORF 2, begrüßen Verena Scheitz und Norbert Oberhauser live im Studio Nina Kraft und Andreas Onea. Die beiden berichten von ihren „Licht ins Dunkel ON TOUR“-Erlebnissen, denn sie haben viele Projekte, Einrichtungen und Familien in ganz Österreich besucht, die von „Licht ins Dunkel“ mit Hilfe der Spenderinnen und Spender unterstützt werden konnten. Im „,Licht ins Dunkel‘-Adventkalender“ wird „Studio 2“ – startend mit dem „,Licht ins Dunkel‘-Aktionstag“ –, jeweils Montag bis Freitag, bis zum 23. Dezember diese in einer eigenen Beitragsreihe vorstellen.

„Studio 2“ wird im ORF TELETEXT auf der Seite 777 mit Untertiteln für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen ausgestrahlt.

„konkret“, 18.30 Uhr, ORF 2

Auch die Sendung „konkret“ unterstützt „Licht ins Dunkel“ am Aktionstag. Redakteur Ernst Schwarz hat einige Familien in Österreich besucht, die über den „Licht ins Dunkel“-Soforthilfefonds Unterstützung erhalten haben. „konkret“ zeigt, wie geholfen werden konnte.

Der kleine Jakub wurde ohne Unterschenkelknochen geboren. „Licht ins Dunkel“ unterstützte die Familie von Anfang an und half auch bei der Finanzierung kostspieliger Operationen und Krankenhausaufenthalte. Der dreijährige Jakub kann mittlerweile selbstständig gehen.

„konkret“ wird im ORF TELETEXT auf der Seite 777 mit Untertiteln für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen ausgestrahlt und im Programm von ORF 2 Europe auch in die Österreichische Gebärdensprache gedolmetscht.

Die „Bundesland heute“-Sendungen, um 19.00 Uhr in ORF 2, stellen am „Aktionstag für ,Licht ins Dunkel‘“ Schicksale, Projekte und Aktionen aus dem jeweiligen Bundesland vor.

Die „Zeit im Bild“, um 19.30 Uhr in ORF 2, zeigt einen Beitrag von Christian Jänsch aus dem Alltag der „Licht ins Dunkel“-Soforthilfe.

Die „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr wird im ORF TELETEXT auf der Seite 777 mit Untertiteln für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen ausgestrahlt und im Programm von ORF 2 Europe auch in die Österreichische Gebärdensprache gedolmetscht.

„Seitenblicke“, 20.05 Uhr, ORF 2

Die „Seitenblicke“, um 20.05 Uhr in ORF 2, waren backstage bei der „Promi-Millionenshow“ mit Armin Assinger dabei und haben einen Blick hinter die Kulissen und auf die Vorbereitungen des prominenten Rateteams geworfen.

Die „Seitenblicke“ werden im ORF TELETEXT auf der Seite 777 mit Untertiteln für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen ausgestrahlt.

„Promi Millionenshow für ,Licht ins Dunkel‘“, 20.15 Uhr, ORF 2

Im Hauptabend um 20.15 Uhr steht Armin Assingers „Promi-Millionenshow für ,Licht ins Dunkel‘“ auf dem ORF 2-Programm, in der sich Wolf Bachofner, Thommy Ten & Amelie van Tass, Marc Janko und Sonja Weissensteiner für den guten Zweck auf den Ratestuhl wagen. Der Gewinn geht an „Licht ins Dunkel“ und wird zur Verfügung gestellt von Sirius Match und FEURO / Meine Trafik.

Die „Promi-Millionenshow für ,Licht ins Dunkel‘“ wird ebenfalls mit Untertiteln auf ORF TELETEXT Seite 777 für hörbeeinträchtigte Menschen ausgestrahlt.

Das ORF.at-Netzwerk unterstützt „Licht ins Dunkel“ mit zahlreichen Onlineangeboten. Die Website lichtinsdunkel.ORF.at bietet neben Stories und ausführlichen Informationen rund um die Aktion auch ein von A1 bereitgestelltes Spendentool. Die ORF-TVthek widmet „Licht ins Dunkel“ einen thematischen Schwerpunkt, der ein umfangreiches Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebot zum „Licht ins Dunkel“-Aktionstag und zum 24. Dezember beinhaltet.

Alle Infos zu den Spendenmöglichkeiten für „Licht ins Dunkel“ finden sich auch im ORF TELETEXT auf Seite 680.

Alle Spendenmöglichkeiten:

Konto: AT20 6000 0000 0237 6000

Online: lichtinsdunkel.ORF.at

Facebook: ORFLichtinsDunkel

Spendentelefon | SMS-Spenden: 0800 664 24 12

Der ORF unterstützt auch heuer wieder die große österreichische Hilfsaktion zugunsten von Menschen mit Behinderungen und in sozialen Notlagen. In vielen Sendungen und Beiträgen wird sichtbar, wofür „Licht ins Dunkel“ steht, wie das ganze Jahr gearbeitet wird und für welche Projekte und Soforthilfefälle das Spendengeld verwendet wird (weitere Informationen unter lichtinsdunkel.ORF.at).

