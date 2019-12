ORF SPORT + mit der „Ballon d’Or“-Gala 2019

Auch die Pressekonferenz zum Snowboard- & Freestyle-Weltcup im Montafon ist am 2. Dezember live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Programmhighlights am Montag, dem 2. Dezember 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz zum Snowboard- & Freestyle-Weltcup im Montafon um 11.00 Uhr und von der „Ballon d'Or"-Gala 2019 um 20.30 Uhr, die Höhepunkte vom Grand Slam in den Lateintänzen Moskau 2019 um 19.00 Uhr und von den Österreichischen Meisterschaften im Team-Turnen um 20.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20" um 20.00 Uhr, die Sendung „Fußball" (16. Runde, Samstag um 22.00 Uhr, Sonntag um 22.40 Uhr), Formula E Street Racers um 23.20 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 23.50 Uhr.

Im Montafon in Vorarlberg steht am 13. Dezember der Snowboard-Cross-Weltcup und am 14. Dezember der Ski-Cross-Weltcup auf dem Programm. ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenz zum Weltcup-Event am 2. Dezember live.

Zum 54. Mal wird 2019 der Ballon d’Or an den besten Fußballer der Welt verliehen. 30 Spieler sind für die Wahl am 2. Dezember in Paris nominiert. Der Ballon d’Or wird seit 1956 von der französischen Fachzeitschrift France Football vergeben.

