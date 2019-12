„Paketprofis im Weihnachtsstress“: Sechsteiliger „ORF III Themenmontag“ über Online-Shopping und Paketdienste

U. a. mit „Achtung Schnäppchen“, „Die Wahrheit über Paketzusteller“ und „Themenmontag – Der Talk“ zum „Preis des Online-Shoppings“

Wien (OTS) - Der „ORF III Themenmontag“ am 2. Dezember 2019 widmet sich dem vorweihnachtlichen Kaufrausch – ob online oder ganz traditionell – und den Strapazen der Paketanbieter.

Gleich zum Auftakt erfährt man in „Achtung Schnäppchen – Worauf man beim Weihnachtseinkauf achten sollte“ (20.15 Uhr). Welche Vorteile bringen die Weihnachtsaktionen den Kundinnen und Kunden wirklich? Kaufen wir nur das, was wir brauchen, oder lassen wir uns zu Käufen hinreißen, die unsere Geldbörse belasten? Die Dokumentation von Sophie Giesel und Lukas Ferring zeigt anhand typischer Familien, wie solche Einkaufstage in der Praxis ablaufen und wo die „Fallen“ für die Konsumentinnen und Konsumenten liegen.

Weiter geht es um 21.05 Uhr mit „Die Wahrheit über Paketzusteller – Schuften bis zum Umfallen“. Der Job des Paketboten gilt als unattraktiv – mieses Arbeitsklima, schlechte Bezahlung und steigende Überlastung. Um die personellen Lücken zu schließen, greifen Paketdienste verstärkt auf Arbeitssuchende außerhalb der deutschen Grenzen zurück. Reporter Arne Lorenz entdeckt ein gut organisiertes Netz von Subunternehmern und Zeitarbeitsfirmen, die den Nachschub an Paketboten sicherstellen.

Anschließend zeigt der „ORF III Themenmontag“ Stefan Radügs Doku „Schöne Bescherung – Paketprofis im Weihnachtsstress“ (21.40 Uhr). Ein Paketbote hat rund zweieinhalb Minuten Zeit für eine Zustellung – egal, ob der Kunde im Erdgeschoß oder im vierten Stock wohnt. Auch kleine Einzelhändler kommen zu Weihnachten nicht um den Onlineverkauf herum. Doch im Gegensatz zu den Versandriesen müssen diese sich noch selbst um das Verpacken und Versenden kümmern – und das bedeutet ganz viel Handarbeit.

Um 22.15 Uhr gibt es „Immer Ärger mit der Post“ (22.15 Uhr). Nach außen präsentiert sich die Deutsche Post AG als modernes und kundenorientiertes Unternehmen, die Aktionäre freuen sich Jahr für Jahr über steigende Gewinne. Wer aber zahlt den Preis für diesen Erfolg? Reporter Arne Lorenz hat in Deutschland und Indien recherchiert. Er sprach mit Briefzustellern, Subunternehmern, Gewerkschaftern und mit Mitarbeitern des Postunternehmens DHL in Indien.

In „Themenmontag – Der Talk“ um 22.50 Uhr wird unter dem Titel „Geliefert – Der Preis des Online-Shopping“ über die Schattenseiten des Onlinehandels diskutiert. Der Einkauf per Mausklick boomt und erleichtert das Leben der Konsumentinnen und Konsumenten – aber zu welchem Preis? Darüber sprechen Marlene Kaufmann und Reiner Reitsamer mit ihren Gästen Kristina Purzner (Inhaberin eines Dessous-Geschäfts), Rainer Will (Geschäftsführer Handelsverband und Autor „Das Ende des Online-Shoppings“), Achim Güllmann (Geschäftsführer UNITO) und Anita Palkovich (Gewerkschaft der Privatangestellten).

Hinter die Kulissen des Online-Giganten Amazon blickt die Dokumentation „Amazon – Gnadenlos erfolgreich“ (23.40 Uhr) von Marion Boje und Oliver Koytek.

