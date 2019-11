SUAOKI hilft den von Flächenbränden betroffenen Menschen in Kalifornien

Sonoma, Kalifornien (ots/PRNewswire) - In jüngster Zeit sind viele Flächenbrände in Kalifornien ausgebrochen. Nach Verbreitung dieser Nachrichten hat SUAOKI, eine Marke für transportable und sichere Energiespeicher-Stromversorgung, unverzüglich auf seiner offiziellen Website eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Zur Unterstützung der Opfer beabsichtigt SUAOKI, den Gegenwert von 10 % seiner Umsätze während dieses Zeitraums zu spenden. Weitere Einzelheiten über die Spendenkampagne finden Sie unter: https://promo.suaoki.com/support_California_wildfire_relief

Jessie Zhang, Product Director von SUAOKI, bekräftigte, dass das SUAOKI Care Project mittlerweile etabliert wurde und weiter Anträge für verschiedene karitative Hilfsmaßnahmen annimmt. SUAOKI will darüber hinaus langfristige Kooperationsbeziehungen mit Wohlfahrtsverbänden wie dem Roten Kreuz aufbauen, um schnelle und effektive Hilfe auf dem gesamten Globus bereitstellen zu können.

Ein Nutzererlebnis hat SUAOKI inspiriert, seine soziale Verantwortung voranzubringen

"Einer unserer amerikanischen Kunden namens Alex hatte die SUAOKI G500 Portable Power Station sowie ein Set mit Solarmodul-Ladegerät gekauft, dank denen Alex und seine Familie in der Lage waren, die Verbindung mit der Außenwelt aufrechtzuerhalten, während sie im letzten Jahr einen Monat lang auf der Flucht vor den Flächenbränden waren. Und schließlich wurden sie erfolgreich gerettet", sagte Jessie Zhang. "Nach dieser Zeit kam bei uns die Idee auf, noch mehr Menschen zu helfen."

Das 2015 gegründete Unternehmen SUAOKI hat auf den japanischen, europäischen und amerikanischen Märkten mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 230 % ein erstaunliches Wachstum verzeichnet und gehört mittlerweile zu den fünf Spitzenunternehmen im weltweiten Online-Markt für Ersatzstromversorgung. In Japan, wo Naturkatastrophen wie Erdbeben und Vulkanausbrüche häufiger in Erscheinung treten, deckt SUAOKI mehr als 50 % des Online-Marktanteils ab.

Fokus auf Nutzerbedürfnisse, Entwicklung von Produkten in höchster Qualität

SUAOKI ist auf Energiespeicher-Stromquellen und Solarladegeräte spezialisiert und gerade auch deshalb ist Umweltschutz für das Unternehmen von höchster Bedeutung und es legt größten Wert auf die Sicherheit und Mobilität seiner Produkte. Das Unternehmen will dafür sorgen, dass jeder Nutzer für alle Bedingungen das geeignete Energieversorgungssystem bei SUAOKI finden kann.

SUAOKI bietet geeignet Produkte zum Aufladen in verschiedenen Situationen: Camping/Wohnmobilausstattung/Heckklappen- bzw. Grillparty, Haushaltsgerät, Geschäftsbüro, wobei alle mehrere Ladearten bieten, darunter Heim-Stromladegeräte, Solar-Ladegeräte, Auto-Ladegeräte sowie eine Reihe von Ausgangsschnittstellen wie AC, DC, Kfz-Ladeanschluss, USB, USB QC3.0, Typ-C PD, UPS. Sie sind außerdem in verschiedenen Kapazitäten erhältlich, um die Anforderungen und Präferenzen unterschiedlicher Nutzergruppen zu erfüllen.

Mit dem Slogan "Beyond technology, brighten up life" hat sich SUAOKI auf die Fahnen geschrieben, der Stromquellen-Spezialist zu sein, wo auch immer Bedarf ist für Outdoor-Reisen, Gartentechnik, mobile Stromversorgung im geschäftlichen Umfeld oder Notfallstromversorgung für das Zuhause und an gewerblichen Standorten.

Die Kernprodukte von SUAOKI sind die Stromstationen und Solarpaneele der S-Serie und die portablen Stromstationen der G-Serie. Darunter sind die S-Serie-Produkte wie S270, S200 und S370 kompakt und leicht und eignen sich für die Anwendung im Freien, während die Produkte der G-Serie wie G500, G1000 und G1200 üblicherweise für das Heim, Wohnwagen/Reisemobile oder in der Geschäftsumgebung eingesetzt werden. SUAOKI wird weiterhin noch mehr Energiespeichergeräte für unterschiedliche Bedürfnisse einführen, um den Nutzern Produkte in Spitzenqualität bereitzustellen.

Der G1000, eine Produktart zur unterbrechungsfreien Stromversorgung, wird für den Black Friday von Fox Business als großartige Möglichkeit für ein High-Tech-Weihnachtsgeschenk empfohlen, neben Kodak, iRobot und TCL. Das Produkt ist immun gegen Stromausfälle und kann Schnellladungen durchführen, was den G1000 zum perfekten Technikgerät für Notfälle im Heim, im Büro und für die Außenumgebung macht.

Anlässlich des Black Friday bietet SUAOKI gegenwärtig verschiedene Werbeaktionen an.

