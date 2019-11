GPA-djp-Teiber gratuliert Susanne Hofer zur Wahl als erste weibliche Jugendvorsitzende des ÖGB

Volle Unterstützung für die Anliegen der Gewerkschaftsjugend

Wien (OTS) - Barbara Teiber, Bundesvorsitzende der Gewerkschaft GPA-djp, gratuliert Susanne Hofer zur Wahl als erste weibliche Vorsitzende der Österreichischen Gewerkschaftsjugend: „Susanne Hofer ist eine engagierte Gewerkschafterin und setzt sich mit ganzem Herzen für Lehrlinge und junge Beschäftigte ein. Ich gratuliere ihr zur Wahl.“ ++++

„Es macht mich stolz, dass mit Susanne Hofer erstmals eine Gewerkschafterin der GPA-djp an der Spitze der Österreichischen Gewerkschaftsjugend steht. Darüber hinaus hat sie es als erste Frau geschafft, in diese Position gewählt zu werden. Ich wünsche ihr alles Gute für ihre Arbeit für die 107.000 Lehrlinge im Land“, so Teiber.

Die Österreichische Gewerkschaftsjugend ist mit 140.000 Mitgliedern die größte politische Jugendorganisation der Republik.

