Neue Rekordquote für oe24.TV: 118.000 Zuseher bei Gudenus-Interview

"FELLNER! LIVE" erreicht im Hauptabendprogramm Markanteil von 3,3 Prozent (DRW 12–49 Jahre) und ist unter den Top Ten aller TV-Sender

Wien (OTS) - Zum Monats-Ende des November verzeichnet Österreichs neuer News-TV-Sender oe24.TV am gestrigen Freitag (29. 11.) erneut einen neuen Quoten-Rekord. Erstmals erreichte oe24.TV am gestrigen Freitag (an einem Tag ohne Großereignis) mehr als 200.000 Zuseher (exakt 210.000 NRW über 12 Jahre) und einen Marktanteil von 1,05 Prozent in der Werbezielgruppe 12–49 Jahre.

Die beste Quote am gestrigen Freitag erreichte dabei laut Teletest "FELLNER! LIVE" mit dem Johann Gudenus-Interview zum Ibiza-Video. oe24.TV verzeichnete mit "FELLNER! LIVE" von 21 bis 22 Uhr beachtliche 118.000 Zuseher (NRW 12+) und einen Marktanteil von 3,27 Prozent in der Werbezielgruppe (12–49). Bei männlichen Zusehern unter 49 Jahren lag der Marktanteil sogar bei 5,4 Prozent. Im Ranking aller mehr als 50 in Österreich empfangbaren TV-Sender war oe24.TV damit erstmals unter den Top Ten.

Der gestrige Tag bestätigt einmal mehr: oe24.TV ist derzeit der führende TV-Nachrichtensender in Österreich. Er erreichte bisher im November (ohne den Quoten des 30. 11.) laut Teletest im Gesamtpublikum 0,43 Prozent Marktanteil und im Tagesschnitt 171.000 Zuseher (NRW 12+). In der Werbezielgruppe 12–49 Jahre erreichte oe24.TV im November exakt 0,5 Prozent Marktanteil. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr (0,15 Prozent MA) eine Verdreifachung (!) des Marktanteils oder ein Plus von 230 Prozent.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Basis Zeitschiene, vorläufig gewichtete Daten

Rückfragen & Kontakt:

oe24.TV

Büro Wolfgang Fellner

Tel.: 01.58811 DW 1000