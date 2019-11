Winterstimmung am Bauernhof – der etwas andere Urlaub in Tirol

Der Winter bei Urlaub am Bauernhof Tirol zaubert ein Lächeln auf die Lippen

Innsbruck (OTS) - Die Bratäpfel duften verführerisch, vor dem Fenster rieselt der Schnee und lockt mit herrlichen Wintererlebnissen für Jung und Alt. Auf den Höfen von Urlaub am Bauernhof Tirol finden sich ab einer Seehöhe von über 1.500 m meist schneesichere Freizeitaktivitäten, die sowohl in der Adventszeit wie auch im gesamten Winter viel Spaß machen. Authentisch echt sind die Erlebnisse beim Urlaub am Bauernhof Tirol, aber auch herrlich unkonventionell. Wann war man schließlich selbst das letzte Mal auf einem Bauernhof? Oder war man mit seinen Kindern überhaupt schon einmal dort? Ob beim magischen Winterwandern ab Hof in verzauberter, schneebedeckter Landschaft, dem Rodeln in geselliger Runde oder dem anschließenden Aufwärmen vor knisterndem Feuer – hier steht die Familie, gemeinsame Zeit und viel Lachen im Mittelpunkt.

Tiroler Traditionen hautnah erleben, sich von altbekannten Düften aus der Kindheit verzaubern lassen und Augen zum Strahlen bringen – das ist bei Urlaub am Bauernhof Tirol möglich. Für alle, die sich nach einer Auszeit am Bauernhof sehnen, gibt es spannende Angebote im Advent und dem neuen Jahr.

