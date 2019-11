ORF-„Pressestunde“ mit Beate Meinl-Reisinger, Bundesparteivorsitzende NEOS

Am 1. Dezember um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Ibiza-Skandal, Korruptionsverdacht und Postenschacher werden Thema eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Darauf haben sich diese Woche NEOS und SPÖ geeinigt. Warum unterstützen die NEOS das Vorhaben der SPÖ, nur die Affären der türkis-blauen Regierungsperiode überprüfen zu wollen? Was kann der Untersuchungsausschuss parallel zu den gerichtlichen Ermittlungen bringen? Wie beurteilt Parteichefin Beate Meinl-Reisinger die laufenden türkis-grünen Regierungsverhandlungen und die schweren innerparteilichen Differenzen bei SPÖ und FPÖ? Und was erhofft sie sich nach dem Erfolg in der Steiermark vom geplanten Antreten der NEOS bei der Landtagswahl im Jänner im Burgenland? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 1. Dezember 2019, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Annette Gantner

„Oberösterreichische Nachrichten“

und

Simone Stribl

ORF

