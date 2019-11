GPA-djp Wien sichert SPÖ-Beschäftigten volle Unterstützung zu

Wien. (OTS) - Die SPÖ-Belegschaft hat heute, Freitag, ihre Betriebsversammlung fortgesetzt. Dazu wurden auch VertreterInnen der GPA-djp Wien eingeladen. Der Geschäftsführer der GPA-djp Wien, Mario Ferrari, sicherte dabei volle Unterstützung der Gewerkschaft zu. „Wir stehen voll und ganz hinter den Kolleginnen und Kollegen der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle“, so Ferrari. Wichtig sei nun, den Betriebsrat bestmöglich dabei zu unterstützen, gemeinsam mit der Geschäftsführung sozial verträgliche Lösungen zu finden. ++++

Am Donnerstagabend wurden die von Kündigung bedrohten SPÖ-MitarbeiterInnen via Mail informiert, dass ihr Anstellungsverhältnis gekündigt werden soll. Es handelte sich dabei noch um keine Kündigungen, sondern um eine Vorabinformation. SPÖ-Betriebsrat Siegfried Sailer stellte in der heutigen SPÖ-Betriebsversammlung dazu klar: „Der Text des Mails wurde bedauerlicherweise nicht mit mir abgestimmt.“



