ORF-Premiere: „Blind ermittelt – Blutsbande“ mit Philipp Hochmair, Andreas Guenther und Patricia Aulitzky

Neuer Fall der ORF/ARD-Krimireihe am 2. Dezember in ORF 1

Wien (OTS) - Es wird wieder „Blind ermittelt“ in ORF 1! In insgesamt zwei neuen Fällen der ORF/ARD-Krimireihe begeben sich der blinde ehemalige Chefinspektor Alexander Haller – dargestellt von Romy-Preisträger Philipp Hochmair – und Nikolai Falk, sein Berliner Freund und Helfer in allen Lebenslagen (Andreas Guenther), als ungleiches Wiener Ermittlerduo wieder gemeinsam auf die Spuren des Verbrechens. Den Auftakt gibt es am Montag, dem 2. Dezember 2019, um 20.15 Uhr in ORF 1 mit „Blutsbande“, wo sie mit privaten Verstrickungen in einem viel zu persönlichen Entführungsfall zu kämpfen haben. Unter der Regie von Jano Ben Chaabane standen neben Philipp Hochmair und Andreas Guenther auch Patricia Aulitzky, Jaschka Lämmert sowie in Episodenrollen u. a. Sabin Tambrea und Julia Franz Richter vor der Kamera. Die Drehbücher stammen von Ralph Werner und Jano Ben Chaabane. Teil drei der Krimireihe, „Blind ermittelt – Das Haus der Lügen“, steht am Montag, dem 9. Dezember 2019, um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 1.

Philipp Hochmair: „Eine schöne Entwicklung ist, dass der ehemalige Kommissar immer mehr zu einem Sonderermittler wird und seinen Weg findet. Alexander Haller ist ein gebrochener Mensch, der aber durch seine neuen Aufgaben wieder aufwacht und sich neu einbringen kann. Das ist die große Qualität dieser Erzählung, dass man eine erlebte fundamentale Lebenskrise überwinden kann und eine neue Identität und Lebensqualität findet. Wir erleben einen Charakter, der es schafft, eine ganz große Schwäche in eine ganz große Stärke umzuwandeln. Für das Publikum ist das eine Chance, sich zu identifizieren.“ Und weiter über die Reihe: Was mir besonders gut gefällt ist, dass alle Filme für sich ganz unterschiedlich sind. Die Folge zwei ist actionreich und die Folge drei ist ein sehr sensibler Liebesfilm.“

Andreas Guenther: „Im ersten Teil ist meine Figur Niko ein sehr leichtfüßiger Charakter, der aber in Folge zwei Schuld auf sich lädt. Er bricht ein Tabu, das Alexander Haller ihm auferlegt hat, und dann passiert etwas Schlimmes. Damit umzugehen ist für ihn sehr schwer und eine Gratwanderung.“ Über den dritten Teil: „Besonders am dritten Film ist, dass es der erste Fall ist, der die beiden nicht persönlich betrifft, sondern sie werden von der Polizei um Hilfe gebeten.“ Und weiter: „‚Blind ermittelt‘ ist für mich ein Herzensprojekt, es ist eine wunderbare Rolle, die ich spielen darf, und ein Riesengeschenk, bei dieser Reihe dabei zu sein.“

„Blind ermittelt – Blutsbande“ am 2. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1

Der blinde ehemalige Chefinspektor Alexander Haller (Philipp Hochmair) hat Erfahrung mit Entführungen. Diesmal ist er in einer ungewohnten Position: Bei einem Theaterbesuch mit Niko (Andreas Guenther) ist seine Schwester Sophie (Patricia Aulitzky) gekidnappt worden. Die Vermutung, dass es um 50.000 Euro geht, die Niko der Wettmafia schuldet, erweist sich als falsche Fährte. Die Geiselnehmer fordern eine viel höhere Summe und scheinen über die Hallers gut informiert zu sein. Alexander hält es für möglich, dass sich jemand an ihm rächen möchte. Die Polizei einzuschalten, würde die Gefahr für Sophie erhöhen. Als die Leiche eines Entführers gefunden wird, stößt Kommissarin Janda (Jaschka Lämmert) von selbst auf den Fall. Ihre Hilfe will Alexander nicht annehmen. Gemeinsam mit Niko versucht er, seine Schwester auf eigene Faust zu retten.

„Blind ermittelt“ ist eine Produktion der Mona Film in Zusammenarbeit mit dem ORF, der ARD Degeto für Das Erste mit Unterstützung des Fernsehfonds Austria und des Filmfonds Wien.

