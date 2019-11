SPÖ-Termine von 2. Dezember bis 8. Dezember 2019

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 2. Dezember 2019:

11.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an der Taufe der Demokratielok teil. Die Taurus-Lok „Demokratie in Bewegung“, eine Kooperation der ÖBB mit dem Parlament, ist im Parlamentsdesign gebrandet und wird ab sofort ein Jahr in Österreich und im benachbarten Ausland unterwegs sein (Wiener Hauptbahnhof, Bahnsteig 6).

19.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt am „Kleine Zeitung Salon – Ein Abend mit Klaus Maria Brandauer“ teil (Lobkowitzplatz 1, 1010 Wien).

DIENSTAG, 3. Dezember 2019:

12.30 Uhr SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner eröffnet die Buchvorstellung des ehemaligen SPÖ-EU-Abgeordneten Eugen Freund "Haben schon alle abgestimmt? – Notizen aus dem EU-Parlament" (Bibliothek des Europäischen Parlaments in Brüssel).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Auf der Suche nach Europa“, kuratiert von Ulrike Guérot, spricht Daniela Dahn (freie Schriftstellerin und Publizistin) über ihr Buch „Der Schnee von gestern ist die Sintflut von heute - Wie die deutsche Einheit Europa veränderte“ (erschienen im Rowohlt Taschenbuch Verlag). Moderation der Veranstaltung: Renata Schmidtkunz (Journalistin und Moderatorin). Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/sswyjy9 (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 4. Dezember 2019:

Der erste stellvertretende SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried nimmt am Interparlamentarischen Ausschuss in Brüssel teil.

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates an der Sitzung des Ausschusses „Equality and Non-Discrimination“ am 4. Dezember in Paris teil.

17.30 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt am Adventempfang des Verbandes Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und des Österreichischen Zeitschriften- und Fachmedienverbandes (ÖZV) teil (auf der Terrasse des Café Landtmann).

DONNERSTAG, 5. Dezember 2019:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

14.00 Uhr Im Rahmen der Tagung "Europe at Risk – New Players in the European Union" nimmt SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder an einer Podiumsdiskussion zum Thema "The new EU players – who did the people of the EU elect and why?" teil (Bruno Kreisky Forum for International Dialogue, Armbrustergasse 15, 1190 Wien)

15.30 Uhr Die Mitglieder der Präsidiale des Nationalrats treten zusammen (Parlament).

SAMSTAG, 7. Dezember 2019:

14.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter und Bürgermeister von Bad Ischl Hannes Heide nimmt am Bergfest der Österreichischen Salinen in Bad Aussee teil.

SONNTAG, 8. Dezember 2019:

9.30 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter und Bürgermeister von Bad Ischl Hannes Heide nimmt an einer Kundgebung zur Stärkung des ländlichen Raums und zum Erhalt der Bahnhaltestellen Lahnstein, Langwies und Mitterweissenbach in Bad Ischl teil.

