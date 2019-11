2. Bezirk: Drache Sigismund am 1.12. im Circusmuseum

Wien (OTS/RK) - Alle Jahre wieder verblüfft und belustigt das Wiener Comedy-Magier-Duo „Karo und Karoline“ den Nachwuchs mit einem neuen weihnachtlichen Programm. Die heurige Produktion hat den Titel „Drache Sigismund und die Zauberglocke“ und ist am Sonntag, 1. Dezember, in den Räumlichkeiten des „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) erstmals zu bestaunen. Weil der zerstreute Lindwurm das Versteck der Glocke des Weihnachtsmannes vergessen hat, könnten die Gabentische leer bleiben. Gemeinsam mit den Kindern wollen die Freunde „Karo und Karoline“ die gut verborgene Klingel auftreiben, was aber nicht einfach ist. Die kindgerechte 45 Minuten dauernde clowneske Zauber-Show beginnt um 15.00 Uhr (Einlass: 14.30 Uhr). Kartenpreis: 7 Euro. Nähere Auskünfte und Reservierungen: Telefon 0676/406 88 68.

Mehr Informationen über das Museum (Öffnungsstunden, Exponate, Sonder-Programme, Partner, u.v.a.) erfragen Interessierte beim ehrenamtlich agierenden Unterhaltungskunst-Historiker-Team via E-Mail: info@circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Circus- und Clownmuseum Wien: www.circus-clownmuseum.at

ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse