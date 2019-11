ORF SPORT + mit der Beachsoccer-WM Paraguay 2019

Auch Langlaufen, Biathlon, Rodeln und Handball sind am 30. November und 1. Dezember live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 30. November, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Langlauf-Weltcup in Ruka (10 km klassisch Damen um 9.40 Uhr, 15 km klassisch Herren um 11.25 Uhr), vom Biathlon-Weltcup in Östersund (Mixed Staffel) um 14.55 Uhr, vom Rodel-Weltcup in Lake Placid (Doppelsitzer 2. Lauf um 16.15 Uhr, Damen 1. Lauf um 18.35 Uhr, Damen 2. Lauf zeitversetzt um 23.00 Uhr), vom spusu-Handball-Liga-Austria-Spiel Fivers Margareten – Linz AG um 20.15 Uhr und vom Semifinale 2 bei der Beachsoccer-WM Paraguay 2019 um 22.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.10 und 9.10 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.40 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.15, 17.20 und 19.45 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Langlauf-Weltcup in Ruka (10 km Freistil Verfolgung Damen um 10.00 Uhr, 15 km Freistil Verfolgung Herren um 11.20 Uhr), vom Biathlon-Weltcup in Östersund (Männer Sprint um 12.25 Uhr, Frauen Sprint um 15.25 Uhr und zeitversetzt um 17.10 Uhr), vom Rodel-Weltcup in Lake Placid (Herren 1. Lauf um 14.15 Uhr, 2. Lauf um 15.50 Uhr, Sprint Doppelsitzer um 17.55 Uhr, Sprint Damen um 18.35 Uhr, Sprint Herren um 19.25 Uhr) und vom Finale bei der Beachsoccer-WM Paraguay 2019 um 21.50 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00 und 9.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30 und 9.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun-und Extremsport um 11.00, 19.10, 21.45 und 0.50 Uhr, die World Sailing Show 2019 um 13.45 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte von der SuperKarpata Trophy 2019 um 20.15 Uhr und vom Damen-Riesenslalom in Killington um 23.20 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 1. Dezember.

Mit den Rennen in Ruka in Finnland startet der Langlauf-Weltcup in die neue Saison. Am 29. November stehen die Sprint-Bewerbe, am 30. November die Klassik-Bewerbe und am 1. Dezember die Verfolgungs-Bewerbe auf dem Programm. Kommentator ist Toni Oberndorfer.

Östersund in Schweden ist von 28. November bis 8. Dezember die erste Station des Biathlon-Weltcups in dieser Saison. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Christoph Sumann. (ORF-TVthek: Frauen Sprint live von 15.25 bis 16.50 Uhr)

Nach dem Podestplatz durch die Doppelsitzer Thomas Steu und Lorenz Koller am ersten Tag zeigten die ÖRV-Asse auch am zweiten Tag des Heim-Weltcups in Innsbruck-Igls kräftig auf. Allen voran der 22-jährige Bludenzer Jonas Müller, der seine starken Trainingsleistungen im Rennen eindrucksvoll bestätigte und vor der heimischen Kulisse seinen ersten Weltcupsieg einfuhr. In der abschließenden Team-Staffel, in der Debütantin Lisa Schulte, Jonas Müller und die Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller Österreichs Farben vertraten, folgte mit Rang zwei der dritte Podestplatz im Verlauf des Renn-Wochenendes. Zweite Station des Rodel-Weltcups ist Lake Placid in den USA.

Kommentator ist Dieter Derdak, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Andreas Linger. (ORF-TVthek: Doppelsitzer 1. Lauf von 14.55 bis 16.00 Uhr, Damen 2. Lauf von 20.10 bis 21.35 Uhr)

In der 15. Runde der spusu Handball Liga Austria hat Fivers Margareten am 30. November Linz AG zu Gast. Die Wiener führen mit 22 Punkten die Tabelle an, Linz hat als Achter zehn Punkte am Konto. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka.

Die Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2019 wird von 21. November bis 1. Dezember in Paraguay ausgetragen. ORF SPORT + überträgt alle Viertelfinalspiele am 28. November, das zweite Halbfinale am 30. November (erstes Halbfinale von 20.10 bis 21.15 Uhr live in der ORF-TVthek) sowie das Finale am 1. Dezember live. Kommentator ist Daniel Warmuth.

